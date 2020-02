Falcade (Belluno), 23 febbraio 2020 – Lo Sci club Val Biois comunica che la seconda giornata dei Campionati italiani e della Coppa Italia di sci di fondo, prevista per oggi, domenica 23 febbraio, a Falcade (Belluno), è stata annullata.

La decisione è stata presa in seguito alle disposizioni della Federazione italiana degli sport invernali che ha fatto proprie le indicazioni del Consiglio dei Ministri e del Coni relative alla sospensione di tutte le attività sportive in programma nelle regioni di Lombardia e Veneto per la giornata odierna.