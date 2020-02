L’associazione Belluno-DONNA apre uno sportello a Sedico

L’associazione Belluno-DONNA ha ottenuto un contributo per l’apertura di un nuovo sportello del Centro Antiviolenza nel comune di Sedico a seguito della partecipazione ad un bando indetto dalla Regione Veneto nel 2019. La decisione di aprire uno sportello dell’associazione Belluno-DONNA anche a Sedico è motivata da diverse considerazioni. I dati raccolti dal Centro nel corso degli anni dimostriamo come sia necessario che il CAV sia il più vicino possibile alle donne, anche fisicamente, così da superare le difficoltà ad accedervi dovute alle distanze e alle particolari caratteristiche del nostro territorio.

Con l’apertura del nuovo sportello vogliamo quindi rendere più agevole alle donne, vittime di violenza maschile, la possibilità di chiedere sostegno e costruire insieme alle operatrici, specificatamente formate, un percorso di uscita dalla violenza.

Con l’apertura di uno sportello a Sedico (insieme a Ponte nelle Alpi, Feltre e Belluno) l’associazione Belluno DONNA si disloca nei quattro punti strategici del territorio, garantendo l’accesso alle donne dell’intera provincia.

Preziosa è la collaborazione con l’Azienda Sedico Servizi la quale prevede la concessione degli spazi che ospiteranno il nuovo sportello.

Lo sportello sarà aperto il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 per l’ascolto telefonico e dalle 16.30 alle 18.30 per i colloqui individuali su appuntamento.

Sede centrale a Ponte nelle Alpi

Tel 0437 981577 – Mercoledì 15.00 alle 19.00; giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Succursale di Feltre

Tel 0439 88518 – Lunedì dalle 15.00 alle 19.00

Succursale di Belluno

Tel 3933981577 – Martedì dalle 10.00 alle 12.00 Giovedì 14.30 17.30

Succursale di Sedico

Tel. 3923470437 – Venerdì dalle 14.30 alle 16.30

Associazione Belluno-Donna

www.bellunodonna.it

info@bellunodonna.it