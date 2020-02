“Mi associo alla proposta votata nel consiglio comunale di Belluno lo scorso 29 novembre e per questo ho presentato un’interrogazione al Ministro della Giustizia per dare forza alla richiesta di un centro U.E.P.E bellunese”.

E’ quanto ha dichiarato il deputato bellunese Luca De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore e coordinatore regionale del Veneto di Fratelli d’Italia.

“Ringrazio il consigliere comunale di Belluno, Raffaele Addamiano che mi ha sottoposto la questione e per cui mi sono attivato per chiedere al Ministro di valutare l’opportunità di dotare il Comune di Belluno di appositi Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna, così come già verificato in medesime situazioni, nelle quattro Province montane di Bolzano, Trento, Aosta e Cuneo. Ho chiesto inoltre che nel frattempo sia permessa la fruibilità di un centro più vicino rispetto a Venezia, Treviso in particolare. Avere una risposta positiva su un argomento così delicato sarebbe di fondamentale importanza, in particolare se a dover fruire di determinati servizi sono i cittadini della provincia provenienti dalle aree più marginali, con tutte le relative difficoltà che la montagna comporta”.