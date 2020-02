“La Provincia di Belluno deve assumere il ruolo di cabina di regia per fare sintesi sul tema infrastrutture perché è arrivata l’ora del fare per il nostro territorio con sostenibilità ed attenzione alle piccole imprese. Qualsiasi intervento deve comunque tener conto del territorio con le giuste compensazioni”.

Lo ha detto Claudia Scarzanella, presidente di Confartigianato Belluno, oggi al convegno di Mestre dal titolo “Il Veneto nelle nuove rotte economiche globali. Porto di Venezia e autostrada A27” organizzato dalla Cisl.

“Le parti datoriali e i sindacati – ha proseguito Scarzanella – hanno fatto uno sforzo per coordinarsi e avere una visione unitaria sulle infrastrutture, la Provincia deve passare alla sintesi anche tra le amministrazioni dei diversi territori e diventare cabina di regia per uscire, in modo coordinato, con proposte concrete per il futuro.

Rilancio come prioritarie le proposte già condivise al Tavolo delle infrastrutture ancora nella scorsa estate, vale a dire: la realizzazione di nuove vie di comunicazione, sostenendo il progetto di una strada a scorrimento veloce, quale naturale completamento del percorso autostradale, verso Nord, di interesse non solo bellunese ma dell’intero asse dal Porto di Venezia alla macroregione europea alpina.

Le infrastrutture, gioco forza, sono strategiche per lo sviluppo dell’intero territorio bellunese. Le prossime occasioni dei grandi eventi a Cortina d’Ampezzo l’anno prossimo e le Olimpiadi invernali del 2026, pertanto, devono essere dei treni che non possiamo perdere.

La crescita del sistema economico e sociale del bellunese – ha concluso Claudia Scarzanella – passa anche per i collegamenti materiali e immateriali che attraversano la provincia”.