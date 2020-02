Vinili e cd, torna la “Fiera del disco” domenica a Conegliano

Sarà una domenica all’insegna di vinili, cd e dvd, con l’arrivo della quarta edizione della Fiera del Disco, in programma il 16 febbraio 2020, con orario continuato dalle 9 alle 19, a Conegliano, presso la palestra dell’Istituto da Collo in Via Galilei (fronte BRAVI).

La Fiera del Disco è ormai diventata un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e i collezionisti di dischi in vinile e di altri supporti audio e video, che avranno così la possibilità di girare e curiosare tra gli stand a caccia di dischi in vinile, 12″, 45 giri, mix, CD, singoli, DVD, nuovi e usati, stampe originali, dischi da collezione

In questa edizione saranno presenti circa 40 espositori che provengono da Veneto, Friuli, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e persino dalla Slovenia. Espositori che propongono tutti i generi musicali, particolarmente specializzati in Jazz, rock anni 70, punk, indie, funky, soul, metal, reggae. Ci sarà anche la possibilità di vedere impianti HI-FI vintage ancora perfettamente funzionanti, con esposizione di giradischi, amplificatori e casse prodotti a partire dagli anni 70.

Sarà presente Enrico Merlin, musicista, musicologo e scrittore, autore di numerose pubblicazioni su Miles Davis, diponibile per autografare i suoi libri e cd.

L’organizzazione è curata dall’Associazione Culturale Fluxus, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e del Comune di Conegliano.

