Cortina d’Ampezzo, 7 febbraio 2020 – E’ stata inaugurata oggi pomeriggio alla Ciasa de ra Regoles di Cortina la II^ edizione “I Mille di Sgarbi”. All’evento era presente Vittorio Sgarbi, che ha scelto personalmente questa selezione di artisti della mostra, curata e documentata in catalogo dal critico d’arte più famoso d’Italia. La prima edizione dell’evento si è tenuta a Cervia, nella cornice dei Magazzini del Sale, in un’unica esposizione da venerdì 31 maggio a domenica 9 giugno 2019.

I Mille di Sgarbi è una fotografia sullo stato dell’arte contemporanea in Italia, con la finalità di far conoscere il lavoro degli artisti che vivono e creano sul territorio italiano. Vittorio Sgarbi seleziona personalmente i lavori inviati dagli artisti, oltre a curare la mostra e la prefazione del catalogo.

Per la prima edizione di Cervia, in 3 mesi sono arrivate oltre mille candidature da tutte le regioni d’Italia (un po’, per alludere all’ironico titolo, come i “Mille” di Garibaldi che nel 1860 sbarcarono in Sicilia) ma Sgarbi ha lavorato di gran lena con le forbici e ne ha selezionati poco più di 100 nelle diverse discipline: pittura, scultura, fotografia, arte digitale e ceramica. La seconda edizione de “I Mille” approda a Cortina d’Ampezzo, con un’esposizione della durata di due mesi, dall’8 febbraio al 13 aprile 2020, che si terrà alla Ciasa de Ra Regoles, edificio storico della città risalente al XIX secolo dalla tipica architettura austriaca, e sede del Museo di Arte Moderna Mario Rimoldi.

Dice Vittorio Sgarbi: “In mezzo ad artisti la cui cifra stilistica è conosciuta, ce ne sono molti da gustare con interesse, probabilmente con percorsi artistici ancora poco consolidati, ma che hanno una loro originalità e qualcosa da dire oltre la rituale banalità cui ci ha abituati l’arte contemporanea. La rassegna è una vetrina per dire: ecco, questi artisti sono da seguire, vediamo come evolverà la loro produzione”.

Ogni edizione de I Mille di Sgarbi è corredata da catalogo a colori con la prefazione di Vittorio Sgarbi (edito da Maggioli Musei).

Giorni di apertura mostra:

La mostra resterà aperta al pubblico dall’8 febbraio al 13 aprile 2020.