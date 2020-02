Poeti cercansi. Csv Belluno e Comitato Pro Loco Unpli Belluno, con il patrocinio di Csv net, Unpli Veneto, Scuole in rete indicono la quarta edizione del Concorso nazionale di poesia “Premio Maurizio Dorigo” a tema “La tua terra e chi la abita” con partecipazione libera a tutti.

È dedicata all’indimenticato Maurizio Dorigo, giornalista, già responsabile dell’ufficio stampa del Csv Belluno e direttore del periodico “Pro Loco Bellunesi”, amico e collaboratore del mondo delle associazioni di volontariato, scomparso nel 2013.

Si richiede di inviare una poesia di massimo 26 versi a tema “La tua terra e chi la abita”.Il premio è aperto a tutti, singoli senza limite d’età e gruppi di alunni; la partecipazione è gratuita. Le opere dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo ufficiostampa@csvbelluno.it con oggetto “Premio Maurizio Dorigo”. Nel corpo della e-mail dovranno essere indicati i dati del partecipante mentre il documento non dovrà essere firmato. La spedizione dovrà essere effettuata entro e non oltre domenica 12 aprile 2020.

Al 1° classificato andranno euro 150,00 in buoni libro, al 2° euro 100,00 in buoni libro, al 3° euro 50,00 in buoni libro. Sono previsti premi per le scuole: euro 200,00 in buoni libro al miglior lavoro di gruppo presentato da una scuola secondaria di primo grado; euro 200,00 in buoni libro al miglior lavoro di gruppo presentato da una scuola secondaria di secondo grado. Le poesie vincitrici saranno pubblicate sul periodico “Pro Loco Bellunesi” e sul sito del Csv Belluno. Le premiazioni avranno luogo nel corso dell’assemblea provinciale delle Pro Loco che si terrà a Ponte nelle Alpi domenica 17 maggio.

Per informazioni 389 2619754 (dal lunedì al giovedì in orario 8.00-13.00), ufficiostampa@csvbelluno.it, belluno@unpliveneto.it. Bando completo nel sito www.csvbelluno.it