Roma, 4 febbraio 2010 – “Se l’assessore all’ambiente del Veneto Bottacin fosse presente alle riunioni tra le regioni del Bacino Padano e facesse meno propaganda basata su false notizie, eviterebbe clamorosi autogol. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in data 27 dicembre 2019 ha firmato e notificato alle regioni del Bacino Padano, il decreto che istituisce un programma di finanziamento per interventi volti a promuovere il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale, e conseguentemente la qualità dell’aria nel territorio delle regioni interessate. Al programma è destinata una somma complessiva di 180 milioni di euro, suddivisi per annualità fino al 2022. Di questi 41 milioni sono per il Veneto!”

Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo in Commissione Ambiente del Movimento 5 Stelle Paola Deiana insieme ai parlamentari veneti Raphael Raduzzi e Alvise Maniero e i consiglieri regionali pentastellati veneti Jacopo Berti, Erika Baldin, Manuel Brusco e Simone Scarabel.

“Informiamo Bottacin che si tratta di risorse immediatamente disponibili per far fronte all’emergenza smog che attanaglia in particolare il territorio del Bacino Padano in particolare il Veneto dove la qualità dell’aria è peggiorata da qui a cinque anni –continuano gli esponenti pentastellati–Ora tocca alle Regioni presentare, per poter finalmente procedere all’erogazione dei fondi e all’attuazione di azioni efficaci per il miglioramento della qualità dell’aria in particolare nei grandi centri urbani”.

“Le risorse sono state assegnate alle Regioni del Bacino Padano sulla base di una ripartizione che considera la popolazione residente e la ricorrenza dei superamenti dei valori limite del biossido di azoto e PM10 – spiegano i pentastellati- ricordiamo al distratto Bottacin i 41 milioni per il Veneto. Ora entro 120 giorni dalla registrazione del decreto, le regioni del Bacino Padano dovranno presentare al Ministero dell’Ambiente con gli interventi da realizzare, che verranno poi sottoposti entro 45 giorni ad approvazione per la successiva ripartizione dei fondi. Quindi meno polemiche e più fatti dalla Regione Veneto” concludono gli esponenti del Movimento 5 Stelle.