Il 6 e 7 febbraio due giornate aperte ad aziende e potenziali studenti per conoscere da vicino l’offerta formativa della Scuola

Belluno, 4 febbraio 2020 – Partono ufficialmente le attività di promozione dell’Hub Veneto delle Dolomiti della Luiss Business School.

Si terranno infatti i prossimi 6 e 7 febbraio a Palazzo Bembo, sede dell’Hub, due giornate aperte ad aziende e potenziali studenti per conoscere da vicino l’offerta formativa della Scuola, i cui corsi è previsto partano a marzo.

La due-giorni partirà giovedì alle 17 con la presentazione dell’Hub alle imprese del territorio, con particolare focus sulle opportunità offerte ai corporate partner, che spaziano da agevolazioni sui corsi che saranno offerti alle aziende aderenti a specifici servizi di career advisory.

La seconda giornata, a partire dalle 16, sarà invece dedicata a incontri in cui scoprire i Master Full-Time e i Programmi Executive offerti presso l’Hub: dal settore turistico a quello enogastronomico, dalla finanza al digital marketing, dalla gestione delle risorse umane al project management.

Durante l’evento i potenziali iscritti assisteranno alla presentazione dell’offerta formativa con i coordinatori dei programmi per scoprire l’impatto che i corsi della Luiss Business School possono avere sulla carriera lavorativa; si svolgeranno inoltre sessioni di orientamento one-to-one per scoprire le professioni più innovative nei vari settori interessati dai programmi e raccogliere informazioni sui percorsi formativi da seguire per lo sviluppo professionale.