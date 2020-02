Unisono approda in tv. Martedì 4 febbraio prende il via “Jazz Time”, un programma tutto dedicato al jazz. Andrà in onda nell’emittente televisiva Telebelluno, visibile in tutto il Veneto e in tutto il Friuli. Le puntate avranno cadenza settimanale, ogni martedì alle 20.50, e replica la domenica alle 22.25.

Il format. Circa 25 minuti di musica e interviste, per scoprire dall’interno come nasce l’ispirazione, cosa significa improvvisare su un palco e chi sono i grandi artisti della scena jazz contemporanea. Attraverso i live dell’Unisono verranno di volta in volta proposti musicisti e gruppi diversi, ripresi dallo studio di registrazione del jazzclub. Si alterneranno così parole e musica, in un format unico a livello nazionale pensato per restituire l’atmosfera suggestiva dei jazzclub, l’adrenalina del palco e il talento di musicisti che, solitamente, si possono ascoltare nei teatri delle grandi città.

“Seguo la realtà di Unisono da anni e la trovo eccellente – le parole del direttore di Telebelluno, Andrea Cecchella -. Progetti culturali come questo vanno sostenuti in tutti i modi possibili, tanto più quando la qualità è altissima e la proposta si rivolge a settori considerati di nicchia. L’obiettivo è proprio scardinare questa convinzione, l’idea che il jazz sia un genere difficile e noioso, e avvicinare il pubblico al suo ascolto”.

“Siamo estremamente orgogliosi della nostra prima serie tv – aggiunta entusiasta il direttore artistico di Unisono, Nicolò Ferrari Bravo -. Il programma nasce in un club, un luogo fondamentale per ascoltare il jazz, quello che più di altri restituisce l’emozione e l’interazione tra musicista e pubblico. Le persone sono un elemento determinante nel processo creativo del jazz e in nessun luogo quanto il jazz club si instaura questa speciale connessione. La serie mostra i musicisti dal vivo e attraverso le interviste fa emergere i loro aspetti più umani e divertenti. Il filo conduttore è la passione, questa è una musica con una forte componente artigianale, che viene creata ogni giorno e ogni giorno nasce e muore lì, sul palco. Passione non solo dei musicisti ma anche del pubblico. Il nostro auspicio è allargare questo pubblico, contagiare anche i giovani e far capire loro che ascoltare un concerto jazz dal vivo è un’esperienza unica”.

Il Centro di Musica Unisono è nato 21 anni fa a Feltre. Ha sede a Palazzo Guarnieri, un antico edificio del 1500 in piazza Maggiore, nel cuore del centro storico. Propone ogni anno una ricca stagione di concerti jazz di richiamo extra regionale grazie ai nomi in cartellone, sempre artisti importanti sulla scena nazionale e internazionale. Ma non solo, coltiva la passione dei giovani per la musica con i corsi di strumento e di canto della scuola, e propone percorsi formativi con professionisti del settore, come “Sommelier della musica” tenuto dal direttore di “Jazzit” Luciano Vanni. Da qualche anno Unisono è anche studio di registrazione. Diversi sono i live recording di jazz e classica già realizzati e lo studio è presente anche nei principali festival jazz italiani.

Fuori provincia Telebelluno si trova sul canale 185. Il lancio del format è visibile sui canali social del Centro di Musica Unisono e su quelli dell’emittente a partire da questa sera.