Doppio appuntamento sabato pomeriggio con Dolomiti in Scienza 2020

Sabato I° febbraio dalle ore 17:00 alle 19:00 al Centro congressi Giovanni 23mo in piazza Piloni a Belluno, prosegue l’iniziativa di Dolomiti in Scienza 2020. Il secondo incontro tutto dedicato alla Fisica, dalle meraviglie della Termodinamica alle sorprese della Relatività Generale ha per protagonisti i relatori dott. Fabiano Nart, già fondatore e presidente del GDS, e il prof. Alex Casanova.

“Un fantasma, un diavoletto e i frigoriferi. Il fascino della termodinamica” – Dott. Fabiano Nart (GDS)

“1919-2019: fotografare la Relatività Generale” – Prof. Alex Casanova (GDS)

Maggiori informazioni su questo incontro qui:

http://www.gdsdolomiti.org/jdownloads/Documenti/Pieghevoli/dis2020_pieghevole_2.pdf

http://www.gdsdolomiti.org/jdownloads/Documenti/Locandine/dis2020_locandina_2.pdf