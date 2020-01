Amitav Ghosh, il più amato narratore indiano, sabato alle 18 al Miramonti di Cortina

Per la prima volta nelle Dolomiti ampezzane, è il grande narratore indiano in lingua inglese Amitav Ghosh l’ospite di eccezione di Una Montagna di Libri, la festa internazionale della letteratura di Cortina d’Ampezzo. Autore di gioielli amati da centinaia di migliaia di lettori come “Il cromosoma Calcutta”, “Il paese delle maree” e la trilogia dell’Ibis, Ghosh sarà a Cortina per raccontare il suo nuovo romanzo, L’Isola dei fucili (Neri Pozza), che porta un commerciante bengalese di libri rari, sulle tracce di antiche leggende, fino a Venezia.

L’appuntamento è per sabato 1 febbraio 2020, ore 18, presso il Miramonti Majestic Grand Hotel di Cortina d’Ampezzo. Con Francesco Chiamulera. Traduzione dall’inglese di Sarah Cuminetti.

Amitav Ghosh

Amitav Ghosh è nato a Calcutta nel 1956, ha studiato a Oxford e attualmente vive tra l’India e New York. Considerato uno dei più grandi scrittori indiani, ha pubblicato Il paese delle maree (2005), Circostanze incendiarie (2006), Il Palazzo degli specchi (2007), Mare di papaveri (2008), Il cromosoma Calcutta (2008), Lo schiavo del manoscritto (2009), Le linee d’ombra (2010), Il fiume dell’oppio (2011), Diluvio di fuoco (2015) e La grande cecità (2017).

Il libro

Commerciante di libri rari e oggetti d’antiquariato, Deen vive e lavora a Brooklyn, ma è nato nel Bengala. In uno dei suoi ritorni a Calcutta, Deen incontra un lontano parente che gli narra la storia di Bonduki Sadagar, il «mercante di fucili», che aveva fatto infuriare Manasa Devi, la dea dei serpenti, rifiutando di diventare suo devoto. Tormentato dai serpenti e perseguitato da alluvioni e carestie, era fuggito, trovando riparo al di là del mare in una terra chiamata «Isola dei fucili». Comincia così, per il commerciante di Brooklyn, uno straordinario viaggio che dalle isole Sundarban lo porterà a Los Angeles, fino a Venezia. Attraverserà secoli e terre, mentre antiche leggende e miti acquistano un nuovo significato in un mondo come il nostro, dove la guerra tra profitto e Natura sembra ormai non lasciare più vie di scampo al di là dei mari.

Save the date

Il prossimo incontro di Una Montagna di Libri è per sabato 8 febbraio 2020 alle 18 con Paolo Mieli

30 gennaio 2020

Una Montagna di Libri ha luogo a Cortina d’Ampezzo d’estate e d’inverno, in due edizioni. Con oltre settanta incontri annuali, è la manifestazione protagonista della stagione letteraria cortinese. Ospiti delle precedenti edizioni della rassegna sono stati, tra gli altri, Emmanuel Carrère, Hanif Kureishi, Alessandro Piperno, Peter Cameron, Paolo Sorrentino, Azar Nafisi, Alberto Arbasino, Serge Latouche, Goli Taraghi, Marco Paolini, Sonallah Ibrahim, Boris Pahor, Mogol, Pietro Citati, Raffaele La Capria, Renzo Arbore, Dacia Maraini, Kenneth Minogue. La manifestazione è realizzata in convenzione con il Comune di Cortina d’Ampezzo e in collaborazione con la Regione del Veneto. Responsabile della manifestazione è Francesco Chiamulera.