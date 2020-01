Belluno, 29 gennaio 2020 – «Il mondo dell’impresa bellunese ha dimostrato di essere pronto a giocare la sua partita sul territorio e per il territorio. Per questo voglio ringraziare, in particolare, tutti quegli imprenditori – e sono stati centinaia – che hanno partecipato al doppio appuntamento di Confindustria Belluno Dolomiti. Tutti insieme abbiamo lanciato un segnale importante alla comunità e alle Istituzioni».

All’indomani dell’inaugurazione della nuovo Hub veneto delle Dolomiti della Luiss Business School a palazzo Bembo e dell’Assemblea Generale in Teatro comunale, la presidente dell’Associazione Lorraine Berton ringrazia tutti i partecipanti.

«La forte partecipazione che abbiamo registrato martedì significa che c’è voglia di futuro, ma soprattutto che noi imprenditori abbiamo progetti chiari per il nostro territorio e che vogliamo essere ascoltati. Anche per questo ringrazio i relatori che hanno partecipato alla Tavola rotonda su Olimpiadi e Grandi eventi. Giovanni Malagò, Luca Zaia, Alessandro Benetton, Giampietro Ghedina, Antonio Rossi, non si sono tirati indietro, dando concretezza alla loro presenza».

Quanto a Luiss Business School, Berton ricorda come la macchina organizzativa stia lavorando a pieno regime per iniziare con i primi corsi in primavera: «Un dispiegamento di forze enorme, reso possibile grazie al coordinamento di Luiss Business School e del prezioso supporto del direttore generale della Luiss Giovanni Lo Storto, a cui va il mio grazie. È stato un alleato fondamentale nella sfida che stiamo portando avanti sul fronte delle competenze».

«Un ringraziamento speciale va infine al nostro presidente Vincenzo Boccia e al presidente Luiss Business School Luigi Abete, che si sono messi a completa disposizione del nostro territorio. Il loro è stato un grandissimo segnale di ascolto e condivisione», rimarca Berton.

«La massiccia partecipazione alla giornata del 28 ci dà ancora maggiore energia per andare avanti all’insegna della formazione, della responsabilità sociale e dello sviluppo sostenibile, per consentire ai bellunesi – imprese e persone – di rimanere sul territorio, di vivere bene e creare benessere», prosegue Berton.

«Personalmente sono soddisfatta di questo primo anno di mandato, abbiamo scritto una prima importante pagina, ma altre dovremo scriverne con altrettanta forza e convinzione per agguantare il nostro futuro che passerà inevitabilmente per i grandi eventi, Mondiali e Olimpiadi innanzitutto»