Nuovo bando della Regione Veneto per il sostegno all’imprenditoria giovanile: si apre il 10 marzo prossimo e prevede un contributo a fondo perduto del 30% dell’investimento. Destinatarie sono tutte le imprese individuali i cui titolari hanno un’età compresa tra 18 e 35 anni e le società, anche di tipo cooperativo, in cui almeno il 60% dei soci ha tra i 18 e i 35 anni o il cui capitale è detenuto per i due terzi da persone che rientrano in questa fascia d’età.

La dotazione del fondo è pari a 2 milioni e 650 mila euro, a cui i giovani imprenditori veneti potranno accedere per investimenti in attrezzature e macchinari, ma anche in arredi, hardware, software e altre spese per la costituzione d’impresa.

“Questo bando – dichiara il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Belluno, Martino Fullin – rappresenta senza dubbio una grande opportunità per i giovani, vista anche la percentuale riconosciuta a fondo perduto. Auspico quindi – aggiunge il presidente Fullin – che l’iniziativa possa essere un incentivo per tutti quei giovani che desiderano aprire una propria azienda o che desiderano acquistare nuovi prodotti per una già avviata e che, come tale, sia molto partecipata”.

“Accogliamo con molto entusiasmo – afferma la presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella – questa iniziativa della Regione Veneto a sostegno dei nostri giovani imprenditori ai quali viene così dato il segnale che ci sono le possibilità e gli aiuti concreti per credere nel proprio futuro. La nostra associazione, attraverso il Gruppo Giovani e l’ufficio con il servizio bandi è al fianco e al servizio dei giovani artigiani”.

Per capire meglio le opportunità del bando, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Martino Fullin, invita tutti i giovani associati a rivolgersi all’ufficio bandi di Confartigianato Belluno telefonando al numero 0437 933280 o inviando una mail a dcoden@confartigianatobelluno.eu.

Per presentare le domande di contributo non c’è, poi, molto tempo; infatti, dovranno essere inoltrate tramite il Sistema Informativo Unitario regionale (SIU) da martedì 10 marzo 2020 a mercoledì 11 marzo 2020, anche se la compilazione delle domande sarà attiva già dal prossimo 24 febbraio.