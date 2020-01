Luiss Business School: inaugurato l’Hub “Veneto delle Dolomiti”

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin, il Sindaco di Belluno Jacopo Massaro, la Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Maria Lorraine Berton, il Presidente di Confindustria e Luiss Vincenzo Boccia, il Presidente di Luiss Business School Luigi Abete

Belluno, 28 gennaio 2020 – È stato inaugurato oggi l’Hub “Veneto delle Dolomiti” di Luiss Business School, il nuovo polo di alta formazione, consulenza e ricerca applicata nell’area del business e management rivolto alle imprese presenti nel Nord Est, un territorio storicamente ricco di eccellenze imprenditoriali e industriali.

Alla cerimonia di taglio del nastro della sede di Palazzo Bembo sono intervenuti il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin, il sindaco di Belluno Jacopo Massaro, la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Maria Lorraine Berton, il Presidente di Confindustria e Luiss Vincenzo Boccia e il Presidente della Luiss Business School Luigi Abete.

Costituito da Luiss Business School in collaborazione con Confindustria Belluno Dolomiti, Provincia di Belluno, Comune di Belluno, Comune di Feltre e Consorzio BIM Piave di Belluno, il nuovo Hub colma uno storico vuoto formativo e svilupperà iniziative di formazione, consulenza e ricerca in base alle specifiche esigenze del territorio e dei destinatari.

“Grazie all’Hub Veneto delle Dolomiti, Luiss conferma e rafforza la propria missione di essere vicina alle imprese per favorirne la crescita e la capacità di affrontare le sfide dell’economia digitale e dell’internazionalizzazione”, ha commentato il presidente di Confindustria e Luiss Vincenzo Boccia.

“Con il nuovo Hub, realizzato in tempi record grazie alla proficua collaborazione fra pubblico e privato, Luiss Business School si pone come punto di riferimento per la formazione in una regione ricca di eccellenze imprenditoriali e industriali: la prima risposta da parte delle imprese del territorio è stata lusinghiera”, ha aggiunto Luigi Abete, Presidente di Luiss Business School.

I primi corsi executive rivolti alle imprese del territorio, per i quali sono già state raccolte numerose adesioni, partiranno a marzo.

Luca Zaia, Presidente Regione Veneto, Maria Lorraine Berton, Presidente Confindustria Belluno Dolomiti, Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria e Presidente Luiss, Jacopo Massaro, Sindaco di Belluno, Luigi Abete, Presidente Luiss Business School, Roberto Padrin, Presidente Provincia di Belluno