Da lunedì 3 febbraio 2020 l’accesso gli sportelli dell’Inps si farà attraverso la prenotazione. In questa prima fase, coloro che si rivolgeranno direttamente agli sportelli riceveranno assistenza per conoscere le nuove procedura. Vi sono infatti alcune diverse modalità di prenotazione: telefonando da casa, entrando nel sito dell’Inps con pin, chiamando il call center da telefono fisso il n.803164, o da cellulare 06164164, o attraverso l’applicazione Inps Mobile da cellulare o tablet. Anche gli orari sono leggermente variati, gli uffici saranno aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.30.

“La prenotazione – ha spiegato il direttore provinciale dell’Inps Gabriella Bond – ha già avuto una sperimentazione in Veneto nelle province di Venezia, Vicenza e Treviso. Dal 3 febbraio inizieranno anche gli uffici di Rovigo, Belluno, Verona e Padova”.

“L’inps oggi eroga circa 400 diversi prodotti – ha proseguito la dottoressa Bond, da 6 anni al vertice della struttura, già dirigente della Comunità montana bellunese, segretario comunale, dirigente Inpdap poi confluito nell’Inps – i nostri interlocutori principali i patronati, le aziende (per la parte contributiva), i lavoratori autonomi, i commercianti, le partite Iva e i Vaucher. Oltre ai consulenti del lavoro, le associazioni di categoria che si occupano dell’intermediazione della prestazione attraverso un canale riservato, cosiddetti Cassetti bidirezionali. Con consulenza individuale per cittadini e patronati. E’ funzionante, inoltre, uno ‘sportello telefonico mobile’ per disabili, anziani, con servizio dedicato 2 giorni la settimana, utilizzato ad esempio per l’invio del Cud. Per quanto riguarda la sede Inps di Belluno, essa dispone di 2-3 sportelli, uno dei quali, cosiddetto ‘sportello veloce’, non prenotabile. Mediamente – ha concluso Gabriella Bond – gli sportelli di Belluno hanno 65 accessi quotidiani, la sede di Feltre 40-50, Agordo 15-20 e Pieve di Cadore 25-30. Per le sedi di Belluno e Feltre i tempi medi di attesa sono di circa 20 minuti”.

A fornire i dati statistici dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, relativi alla nostra provincia, è stato il presidente del Comitato Valerio Zanin.

“L’organico dell’Inps di Belluno è passato dagli 88 dipendenti del 2016 e 2017 agli attuali 84 dipendenti del 2018 e 2019. Mentre gli accessi del pubblico sono aumentati dai 13.467 del 2016 ai 15.2017 del 2017 e 18.402 del 2018.

Il numero di pensionati in provincia è di 61mila su una popolazione residente, che è circa il 5% di quella della Regione del Veneto, e che è così variata: nel 2017 eravamo in 205.781 e nel 2018 siamo scesi a 204.900. La decrescita – ha spiegato il presidente – è dovuta non tanto alla denatalità, quanto all’emigrazione dei giovani verso i Paesi del Nord Europa. Va detto, comunque, che il bilancio Inps regionale è in attivo.

Le aziende private negli ultimi anni sono aumentate, ne avevamo 5.461 nel 2016, e siamo passati a 5.496 nel 2017 e 5.514 nel 2018. Le aziende pubbliche erano 193 nel 2016, 196 nel 2017 e sempre 196 nel 2018. Le aziende attive artigiane erano 6.392 nel 2016, 6.217 nel 2017 e 6.089 nel 2018. Le aziende che hanno chiuso l’attività nel 2016 sono state 7.459, nel 2017 7.221 e nel 2018 6.916. Il dato sulla disoccupazione è il seguente: nel 2016 avevamo il 6,20% di disoccupati pari a 6.002 unità. Nel 2017 la disoccupazione è scesa al 5,10% pari a 4.828 unità. E nel 2018 è ulteriormente diminuita al 4,35% pari a 4.135 unità. Quindi abbiamo un trend positivo con l’occupazione in crescita. Il dato degli occupati è il seguente: 90.740 nel 2016, 90.168 nel 2017 e 90.842 nel 2018. Le nuove aziende iscritte erano 365 nel 2016, 454 nel 2017 e 422 nel 2018. Bisogna però tener conto che il dato risente di chiusure di attività e riaperture con nuova denominazione. Il numero di assicurati nel lavoro privato sono stati 57.417 nel 2016, 50.924 nel 2017 e 60.053 nel 2018. Nel settore pubblico gli assicurati sono 12.335 nel 2016, 12.573 nel 2017 e 12.765 nel 2018. Le assunzioni nel privato sono state 26.662 nel 2016, 33.739 nel 2017 e 32.645 nel 2018. Le cessazioni 25.932 nel 2016, 29.320 nel 2017 e 31.179 nel 2018. Il saldo quindi è positivo, così come emergeva dalla riduzione dei disoccupati. Per quanto riguarda l’erogazione da parte dell’Inps del trattamento di fine rapporto a seguito di fallimenti di aziende, le uscite sono le seguenti: 122.126.240 euro nel 2016, 104.387.491 euro nel 2017 e 81.309.077 euro nel nel 2018. Anche qui il trend è positivo con una diminuzione dei fallimenti. Il dato sull’evasione contributiva accertata in provincia di Belluno è il seguente: 27 ispezioni nel 2016 per un importo di 1.164.434 euro poi nel 2017 su 12 ispezioni l’evasione accertata è stata di 392.857 euro e su 17 ispezioni del 2018 l’importo contributivo evaso è stato di 997.536 euro”.