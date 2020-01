Arrivano a Belluno al Cinema Italia il 29 gennaio alle 19.30 (evento patrocinato dal comune di Belluno) e all’Officinema di Feltre il 4 febbraio ore 19:00 due produzioni targate Emera Film: Bassil’ora, intenso racconto della Campagna di Russia, per la regia di Rebecca Basso, raccolto dalla viva voce di uno dei suoi oramai rarissimi superstiti, il centenario Giuseppe Bassi (in proiezione ad Officinema anche il 3 febbraio alle 18:00 e il 5 febbraio alle 21:00) e il cortometraggio Soli, Insieme, intimo racconto sul fenomeno sociale degli Hikikomori, interamente girato a Belluno, per la regia del feltrino Lorenzo Cassol con sceneggiatura della bellunese Alessia Buiatti.

Un unico biglietto per vedere prima il film e poi il corto: in sala, per raccontare la splendida avventura a fianco di un uomo tanto speciale come Giuseppe, la regista di Bassil’ora Rebecca Basso, produttrice anche del corto Soli, Insieme, che sarà presentato dal regista feltrino Lorenzo Cassol e dalla sceneggiatrice bellunese Alessia Buiatti.

Bassil’Ora

Fra foto di repertorio, disegni, animazioni e l’incontro con l’attrice Karina Arutyunyan, discendente ideale e reale di quel popolo che fu coprotagonista di questa cupa vicenda, il film documentario è una testimonianza tanto dura ed intensa, quanto tenera e profonda di una storia lontana ma ancora presente. Su tutto domina il sorriso e l’occhio luminoso di Giuseppe Bassi – con il suo bagaglio di cent’anni di vita.

Il film è di recente reduce dal Premio Confod (miglior documentario) all’Italian Film Festival di Cardiff e della Menzione Speciale della Giuria Critica all’Asti Film Festival.

Bassil’ora è una produzione Emera Film con il contributo di Kioene e Regione del Veneto – Por FESR Veneto 2014- 2020 Azione 3.3.2. Interventi a favore della produzione cinematografica, con il sostegno di Pro-Loco di Villanova di Camposampiero, con i patrocini dei Comuni di Villanova di Camposampiero (PD), Pozzuolo del Friuli (UD), dell’U.N.I.R.R. Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia e dell’A.N.A. Associazione Nazionale Alpini.