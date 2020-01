Il Cristallo nella Guida “100 Eccellenze Italiane” 2020

L’iconico 5 stelle Lusso ampezzano è uno dei luoghi simbolo del Made in Italy più virtuoso secondo la pubblicazione firmata da So Wine So Food, in collaborazione con Forbes Italia. Un riconoscimento importante per un hotel che guarda al futuro, e che unisce allo charme autentico delle Dolomiti la capacità di cogliere sfide e opportunità rinnovando costantemente i propri standard.

Gli standard elevati, la capacità di rinnovarsi, l’autenticità di un hotel incastonato nello scenario delle Dolomiti patrimonio UNESCO, di fronte alle Tofane, circondato da una vista unica. Per queste sue caratteristiche il Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Cortina d’Ampezzo è entrato nella prima edizione della Guida “100 Eccellenze italiane” firmata da So Wine So Food, testata enogastronomica internazionale, in collaborazione con Forbes Italia. La pubblicazione è stata presentata il 27 gennaio 2020, presso il MAXXI, Museo Nazionale delle Arti di Roma, alla presenza di Paola Gualandi, proprietaria, insieme alla famiglia, dell’hotel.

“Essere indicati tra le 100 eccellenze italiane non è solo un riconoscimento importante, ma uno sprone per tutto il nostro team” dichiara Paola Gualandi. “Abbiamo di fronte opportunità importanti, grandi appuntamenti come i Mondiali di Sci e le Olimpiadi Invernali, un mercato che cambia costantemente. Perciò abbiamo scelto una via difficile, ma coerente: puntare sulla nostra personalità e identità, offrire esperienze autentiche e fuori dagli schemi, declinare l’ospitalità in chiave internazionale, nella tradizione di un hotel iconico che è parte della storia di Cortina”.

La forte attrattività di questo ambiente ha fatto breccia, garantendo all’hotel un posto nella Guida. Tra le novità che qualificano il 5 stelle Lusso, il pop-up restaurant nel ristorante La Veranda,con Simone Padoan de I Tigli di San Bonifacio a Verona: per tutta la stagione lo chef propone un nuovo concetto di pizza che punta alla fusione con la cucina d’autore attraverso le migliori tecniche di cottura e la panificazione da lievito madre, blend speciali e materie prime di qualità. Una proposta che si affianca a quella dell’Executive Chef Marco Pinelli, saldamente al timone dei tre ristoranti dell’albergo, artefice di percorsi gastronomici in stile fine dining, al Gazebo, o più legati alla tradizione del territorio, come ne La Stube 1872.

Lo charme del Cristallo è legato anche alla sua capacità di prendersi cura degli ospiti, offrendo loro un percorso dedicato al benessere presso la Cristallo Ultimate Spa, grazie alla rinnovata area relax e alla nuova wet area, la vasca idromassaggio, la piscina interna con vitality pool, il rigenerante metodo kneipp. Il Transvital Swiss Beauty Center offre inoltre rituali detox, anti-age e rilassanti, come l’innovativo sistema di “galleggiamento a secco” Nuvola, che dona un senso di sospensione e relax.

Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Cortina d’Ampezzo

Dal 1901 Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Cortina d’Ampezzo è incastonato nello spettacolare scenario delle Dolomiti (sito UNESCO). Di proprietà e in gestione alla famiglia Gualandi, l’iconico albergo si trova all’interno di un palazzo storico che ha ospitato le Olimpiadi Invernali e accolto tantissimi ospiti celebri, troupe cinematografiche e personaggi famosi come Frank Sinatra. L’albergo, con doppia stagionalità, si trova in una delle destinazioni turistiche più ricercate in Italia, per gli impianti sciistici d’inverno, per le escursioni all’aria aperta durante l’estate e per le esperienze gastronomiche di alto livello. Con una maestosa vista che spazia dalla città di Cortina d’Ampezzo alle Dolomiti, le 74 camere dell’albergo, incluse 20 suite e due Presidential suite sono state restau rate rispettando il carattere tradizionale degli arredi. Gli ospiti possono anche gustare diverse specialità gastronomiche nei 4 ristoranti dell’albergo.

La spettacolare Spa di 1600 metri quadrati – ULTIMATE SPA del Cristallo – utilizza per i trattamenti di Transvital Swiss Beauty Center esclusivamente materie prime locali ed include uno spazioso FitWell Club.

Nel giugno 2017, il resort è entrato a far parte del brand The Luxury Collection, che raccoglie i migliori hotel di lusso nel mondo. Come nuovo affiliato a The Luxury Collection e come primo ski resort al mondo, Cristallo continuerà ad offrire ai propri ospiti un’atmosfera elegante dal gusto classico, con lampadari d’epoca e affreschi alle pareti, combinandola a dotazioni tecnologiche all’avanguardia, al fine di offrire un soggiorno improntato all’esperienza di lusso contemporaneo.