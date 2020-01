In avvio del 2020 Confartigianato imprese Belluno mette al centro dell’attività sindacale il Sistema casa, dedicando un’attenzione particolare alle oltre 1400 imprese associate attraverso il percorso “Verso il futuro del Sistema casa”, un ciclo di incontri per fornire alle aziende una formazione specifica per affrontare le sfide del mercato.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 29 gennaio dalle ore 14.00 alle 18.00 presso la sede dell’Associazione in piazzale Resistenza 8 per un seminario sul tema “Reti d’impresa nel Sistema casa”, al quale porteranno un contributo: un legale (avv. Luca Bandiera); un consulente in materia di sicurezza sul lavoro (dott. Riccardo Roni) e un esperto di gestione del personale (Francesco Rossi).

Obiettivo dell’intero intervento è di “dare agli operatori del sistema casa gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro in particolare con l’avvicinarsi dei grandi eventi che caratterizzeranno il nostro territorio nei prossimi anni – dichiara il direttore di Confartigianato imprese Belluno, Michele Basso – non ci si può più fermare alle attività di base, le aziende devono guardare al futuro con una formazione continua mirata all’innovazione, alla sostenibilità e al passo con le normative di settore”.

Dopo una dozzina d’anni dalla crisi internazionale, che ha visto penalizzare fortemente il settore delle Costruzioni, ora il comparto cerca di identificare nuovi bisogni di edificazione e di rispondere con un’offerta qualificata in termini di ecosostenibilità, domotica, risparmio del suolo, sfruttando pure le ulteriori opportunità offerte dalla recente normativa regionale, oltre che dagli incentivi fiscali previsti per ristrutturazioni.

Un cambio di paradigma sta dunque toccando anche il tradizionale settore delle Costruzioni e dell’intero Sistema casa e chiede alle aziende organizzazioni e gestioni aziendali nuove, assieme a proposte finali innovative.

“Il focus principale che accompagna tutto il percorso di incontri – precisa infine il direttore Basso – è rivolto alla necessità di fare squadra da parte di chi fa impresa utilizzando l’Associazione quale catalizzatore di opportunità ed esperienze”.

Il ciclo di appuntamenti proseguirà con altri incontri presso la sede di Confartigianato Belluno in piazzale Resistenza 8 in calendario: il 14 febbraio (ore 17.30), quando si parlerà di “Presente e futuro degli Enti paritetici”; il 13 marzo (ore 17.30) con “Appalti e SOA”; il 14 aprile (ore 16.00) con “Veneto 2050 nuovo Piano casa e crediti edilizi”.