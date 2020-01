L’associazione Cucchini porta a Belluno Fausto De Stefani. Il grande alpinista sarà in città mercoledì 29, per una serata di cultura. Racconterà le sue avventure e le pagine di alpinismo che ha scritto in lunghi decenni di scalate. Dialogherà con il giornalista Giuseppe Casagrande. Appuntamento aperto a tutti alle 20.30 nella sala parrocchiale di Cavarzano (in via Bortolo Castellani, a Belluno).

Fausto De Stefani ha scalato tutte le quattordici vette superiori agli 8.000 (il secondo italiano dopo Reinhold Messner e il sesto al mondo). Ha sempre vissuto in maniera autentica l’alpinismo, preferendo scalare senza l’uso delle bombole d’ossigeno. E da qualche anno si dedica con la stessa autenticità agli altri, proprio come fa l’associazione Cucchini, da trent’anni a servizio dei malati e del sollievo al dolore.