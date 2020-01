Padova, 24 gennaio 2020 – Crescono sempre più velocemente gli scambi nel Circuito Regionale Venetex che oggi vede il superamento di 10 Milioni di crediti Venetex (1 Venetex = 1 euro) scambiati tra gli aderenti al circuito.

L’andamento è stato molto rapido nell’ultimo anno: infatti solo a fine 2018 Venetex aveva festeggiato i 5 milioni di transato. “In un anno abbiamo raddoppiato gli scambi realizzati dal 2016” dice Giampietro Trabuio, direttore generale Venetex “I 5 milioni di crediti scambiati nel 2019 ci hanno portato al traguardo di oggi. È una crescita dovuta allo sviluppo del circuito, al rafforzarsi delle relazioni tra i nostri aderenti, al lavoro importante dei nostri broker che ogni giorno mettono in contatto nuovi clienti e fornitori”.

Il 2019 ha visto una collaborazione sempre più solida con Sardex e concomitante a questo traguardo c’è il lancio di Oltrenetwork, uno strumento che collega il circuito Venetex ad altri aderenti dei circuiti Sardex di Sardegna, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Marche.

“Se l’azienda ha radici in Veneto ma sa crescere ovunque può quindi essere coinvolta in relazioni commerciali con aderenti degli altri circuiti, incrementando ulteriormente le opportunità di business” sottolinea Franco Contu, amministratore delegato Venetex.

La crescita di Venetex è stata riconosciuta anche dal Consiglio Regionale Veneto che lo scorso luglio 2019 ha promulgato la Legge n.27 che impegna la Regione Veneto a promuovere la conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale, citando esplicitamente Venetex come riferimento. È ancora più naturale quindi la collaborazione di Venetex con le amministrazioni locali per la realizzazione di eventi dedicati ad imprenditori e professionisti del territorio.

Gli scambi in Venetex sono vendite aggiuntive rispetto al fatturato euro, fatture e scontrini in più che le imprese del territorio emettono all’interno del circuito, aiutandosi reciprocamente per creare una liquidità circolare e digitale, ed appunto un fatturato aggiuntivo. Sono proprio gli aderenti al circuito a dimostrare la loro soddisfazione nell’utilizzo della nostra moneta complementare, incrementando mese dopo mese gli scambi ed utilizzando con sempre maggiore convinzione il Venetex. E non solo: facendosi anche promotori, con il loro entusiasmo, verso i nuovi aderenti.

La crescita costante deriva dal passaparola e dai tanti incontri pubblici che vengono effettuati ogni settimana nelle varie province del Veneto. Si tratta di occasioni in cui sono proprio gli aderenti, parlando della loro esperienza, ad avvicinare al progetto nuove aziende e nuovi professionisti.

Gli scambi tra aderenti al circuito rappresentano al 100% PIL, economia reale, fatturati di imprese del territorio, che con questo strumento stanno costruendo tra loro un efficace mercato locale aggiuntivo rispetto al mercato tradizionale in euro.