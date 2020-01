Cambio della guardia alla presidenza di Confcommercio Veneto, con Patrizio Bertin di Padova che succede a Massimo Zanon dopo due mandati di guida del sistema regionale. E Paolo Doglioni riconfermato alla vicepresidenza vicaria dell’ente.

L’elezione ha visto i presidenti delle Ascom venete in piena sintonia e unanimità, sia nella designazione della guida che nell’aderire alla proposta del neo presidente di avvalersi nuovamente di Doglioni quale esperto vicario.

«L’attività sul territorio locale è un impegno che sto cercando di onorare con grande passione ed energia» ha dichiarato Doglioni a margine della votazione «ma ho comunque accettato l’invito di Patrizio Bertin a confermare la vice presidenza sia perché ritengo che l’esperienza da me maturata in tanti anni come imprenditore e dirigente sindacale possa costituire un valore aggiunto importante per l’attività di Confcommercio Veneto sia perché i prossimi eventi sportivi di risonanza mondiale – Mondiali di sci alpino 2021 e Olimpiadi invernali 2026 – suggeriscono una rappresentanza forte e diretta degli imprenditori della montagna».