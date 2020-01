Belluno, 22 gennaio 2020 – “Su un miliardo di euro totali stanziati per le due Regioni Veneto e Lombardia per le Olimpiadi 2026, 800 milioni sono a disposizione per completare le opere di primo livello in provincia di Belluno”.

Lo ha detto l’onorevole Roger De Menech nell’illustrare il Piano olimpico che vede la nostra provincia protagonista dell’importante appuntamento per il il 2026.

“L’elettrificazione dell’anello basso della ferrovia sarà ultimato entro quest’anno. Per i mondiali del 2021 arriverà il primo treno elettrico in provincia, grazie agli stanziamenti di RFI Rete Ferroviaria Italiana. Con l’obiettivo di completare l’elettrificazione fino a Calalzo di Cadore nel 2026. E continuare con il piano delle stazioni Calalzo e Ponte nelle Alpi”.

Il Piano olimpico, come descritto nello schema di seguito, prevede per quanto riguarda la viabilità il collegamento dell’autostrada A27 con le altre strade della provincia, i collegamenti intervallivi, il miglioramento dei passi Dolomitici e la connessione con la Valsugana e la Pedemontana. Sono quattro i cantieri previsti per questa primavera, i lavori di sistemazione a Castellavazzo, all’altezza del ristorante 4 Valli, la rotatoria di Fortogna e l’innesto nella Val Zoldana a Longarone.

VERSO CORTINA-MILANO 2026 IL PIANO OLIMPICO:

FERROVIE

Opere già previste:

COLLEGAMENTO FRA STAZIONE FERROVIARIA DI MESTRE E L’AEROPORTO DI VENEZIA

ELETRIFICAZIONE ANELLO FERROVIARIO CONEGLIANO-BELLUNO-FELTRE-MONTEBELLUNA

RINNOVO PRINCIPALI STAZIONI. PARCHEGGI SCAMBIATORI CALALZO E PONTE NELLE ALPI.

Opere da finanziare e realizzare entro il 2026:

ELETRIFICAZIONE TRATTO PONTE NELLE ALPI-CALALZO.

PIANO STAZIONI OLIMPICHE.

Il futuro oltre le olimpiadi:

Progettare l’anello dolomitico ferroviario che collega Calalzo con Cortina e Bolzano e Feltre con la Valsugana e Trento.

STRADE

Collegare agevolmente l’uscita dell’autostrada A27 con le Dolomiti, quindi le Valli del Cadore, dell’Agordino e la Valbelluna fino a Feltre e il Trentino, connettere la viabilità provinciale con la Valsugana e la Pedemontana.

Opere già previste:

COLLEGAMENTO USCITA A27 CON CORTINA- PIANO MONDIALI 2021 SS51 ALEMAGNA:

Opere per 170 milioni già finanziate e in corso di realizzazione, variante tai, variante Valle, variante San Vito, variante 1 Cortina.

STRADA SS51 BIS ALEMAGNA- COMELICO:Opere di adeguamento già finanziate per 65 milioni, nuova galleria di Col Trondo già finanziata per 70 milioni

Opere da finanziare e realizzare entro il 2026:

COLLEGAMENTO USCITA A27 CON CORTINA: variante di longarone, completamento varianti Cortina, sistemazione abitati Borca, Vodo e Valle.

COLLEGAMENTO USCITA A27 CON IL COMELICO: sistemazione tratto Calalzo-Lozzo.

COLLEGAMENTO USCITA A27 CON AGORDINO: variante Cadola, variante Belluno-Mas,

sistemazione 203 agordina.

COLLEGAMENTO USCITA A27- PEDEMONTANA- VALSUGANA: variante Feltre da completare,

variante Busche, variante Lentiai, riqualificare SP 1 Mel e Lentiai

STRADE REGIONALI

PROGETTO COLLEGAMENTI DOLOMITICI: miglioramento in termini di sicurezza dei passi dolomitici che collegano la provincia di Belluno con Trento e Bolzano.