Sabato 25 gennaio alle ore 18 alla libreria degli Eddini / Mondadori bookstore in via Mezzaterra a Belluno, si terrà la presentazione del libro “Balcani on the road”

“Perché gli alberghi socialisti sono brutti fuori e belli dentro?

Cosa si nasconde dietro alle folle che assediano Medjugorje?

Com’è stato possibile compiere un genocidio sotto gli occhi del mondo? Perchè nei Balcani si trovano tante spiagge per nudisti?

E perché Kusturica ha creato dal niente due città ?

Con “Balcani on the road” Francesca Cosi ed Alessanra Repossi rispondono a queste ed altre interessanti domande a proposito di una frontiera vicina eppure ancora ricca di esotismo e misteri.

Dialoga con le autrici Chiara Alpago Novello