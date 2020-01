Conferito incarico di Direttore del Dipartimento Strutturale di area Specialistica di Belluno al dottor Rodolfo Muzzolon

Con deliberazione odierna è stato nominato Direttore del Dipartimento Strutturale di area Specialistica di Belluno, il dr. Rodolfo Muzzolon, Direttore dell’U.O.C. Pneumologia Belluno a seguito di uscita per pensionamento del dott. Ermenegildo Francavilla.

Il dr. Muzzolon, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nell’86, ha conseguito la specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’apparato respiratorio presso la medesima Università.

Ha prestato servizio continuativamente dal 1993 presso l’Unità Operativa di Pneumologia dell’ospedale di Belluno, con diversi incarichi, approfondendo in particolare le tematiche di Fisiopatologia respiratoria ed Endoscopia respiratoria.

Dal 2012 è Direttore dell’UOC di Pneumologia dell’ospedale di Belluno.

Negli anni 2017 e 2018 il dr. Muzzolon è stato Presidente regionale dell’Associazione Italiana Pneumologi ospedalieri. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche, alcune su riviste di rilievo internazionale.

Conferito incarico di Direttore della UOC Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL ) del Dipartimento di Prevenzione al dottor Gianfranco Albertin

Con deliberazione odierna è stato conferito l’incarico di Direttore della UOC Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) del Dipartimento di Prevenzione al dr. Gianfranco Albertin, nato a Torino nel 1963.

Il dr. Albertin si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova dove si è specializzato in Medicina del Lavoro.

Ha prestato servizio per alcuni mesi nell’anno 1996 presso l’ex Ulss n. 13 di Dolo – Mirano – Ve in qualità di dirigente medico per l’espletamento di attività di Medico Competente addetto alla sorveglianza sanitaria del personale ULSS esposto a rischi lavorativi.

Dal maggio 1997, per due anni, è stato Dirigente Medico di I livello dell’UOS SPISAL del Dipartimento di Prevenzione della ex ULSS n. 2 di Feltre, con incarico di responsabile del servizio.

Dal 1999 ad oggi presta servizio presso la ex ULSS n. 17 (Este – Monselice – Padova), ora ULSS 6 Euganea, in qualità di Dirigente medico di I livello dell’UOC SPISAL del Dipartimento di Prevenzione.

Dal 1° settembre 2018 gli è stato conferito un incarico temporaneo di direzione dell’UOS Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale. Tale incarico ha comportato anche la sostituzione in caso di assenza del Direttore dello SPISAL.

Il dr. Albertin ha al suo attivo un considerevole numero di anni trascorsi in attività SPISAL presso cui ha eseguito prestazioni di volume e di complessità elevata.

Soddisfatto il Direttore Generale dott. Adriano Rasi Caldogno: “A distanza di pochi mesi dalla cessazione per pensionamento della dott.ssa Daniela Marcolina è stato conferito ad un professionista di elevato profilo l’incarico di Direttore dello SPISAL, Servizio che si occupa in via prioritaria della prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro e del miglioramento del benessere dei lavoratori, attraverso azioni di vigilanza, assistenza, formazione e promuovendo nelle aziende una cultura orientata allo sviluppo della sicurezza e della salute”.

“Un particolare ringraziamento va rivolto alla dott.ssa Nicoletta De Marzo che ha retto l’UOC in questi mesi”- conclude il dott Rasi.

Istituito il Team referente del Piano di eliminazione Epatite C nella Regione del Veneto

E’ stato istituito con provvedimento odierno il Team referente del Piano di eliminazione Epatite C nella Regione del Veneto, previsto dalla DGRV n. 791 dell’08/06/2018, avente ad oggetto: “Avvio nella Regione del Veneto di un programma di eliminazione dell’epatite C (HCV). Istituzione Cabina di regia”.

L’Ulss 1 Dolomiti, sensibile alla tematica in parola, ha prontamente istituito il Team che risulta così composto, secondo le indicazioni regionali recentemente fornite:

dott. Giovanni Pittoni – Direttore Sanitario

dott.ssa Eliana Modolo – Dirigente medico Laboratorio analisi

dott- Valter Vincenzi – Dirigente medico Medicina Generale

dott.ssa Manuela De Bona – Dirigente medico Gastroenterologia

dott-. Claudio Bianchin – Dirigente medico Medicina legale.

L’attività dei Team nominati dalle Aziende Sanitarie sarà coordinata da Azienda Zero.