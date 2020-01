Due artisti bellunesi all’Ocragialla Faber in via Ongaro 44 in centro di Conegliano. Sabato 25 gennaio alle ore 18.30 avrà luogo l’inaugurazione di “Difetti speciali” la mostra di Fabio Puletti e Claudio Rossi, con i loro più recenti lavori.

Fabio Puletti, percorrendo con sapienza i linguaggi della modernità più attuale, ricerca un proprio mondo, una conoscenza di se stesso, profonda, che vuol essere universale.

Claudio Rossi, attratto dai segni della popolare arte, offre le sue immagini ironiche e colorate, in un dialogo creativo con lo spettatore.

Entrambi , datati nell’approccio alla tecnica digitale dominante, ne avvertono le potenzialità ed il fascino, ma non ne colgono i pervasivi meccanismi. A debita distanza, l’arte li difende, nella ricca raccolta di difetti speciali.

La mostra si può visitare fino al 22 febbraio nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 16.00 alle 19.00