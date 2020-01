Lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 17,30 a Sedico nella sede dell’Associazione Blhyster, via Marconi n°58 si terrà l’assemblea dell’Associazione “Caffè pedagogico”.

L’Associazione ha preso vita ufficialmente nella primavera del 2017, ma già qualche anno prima un gruppo multidisciplinare completo di professionisti e soprattutto persone amanti del mondo dell’infanzia, si trovano, bevendo un caffè, per condividere pensieri e iniziative.

Si è costruita, così, nel tempo, la necessità di incontrarsi periodicamente per riflettere, parlare, studiare ed elaborare; confrontarsi per riscoprire la pedagogia quale strumento dell’educazione. Studiare insieme nuove strategie e metodi educativi legati ai bambini, soprattutto della fascia 0/6, e alle loro famiglie.

Tutto ha inizio da un legame profondo con il pensiero di Pierina Boranga, indimenticabile protagonista bellunese del mondo dell’infanzia e l’Associazione desidera farsi portavoce di questa pedagogia tutt’ora attuale e viva.

L’assemblea del 3 febbraio 2020 è rivolta a soci e simpatizzanti per esporre le attività e le proposte di incontri formativi ed eventi per le famiglie, ma soprattutto per incontrare persone appassionate di educazione e della cultura all’infanzia per approfondire insieme studi, azioni e programmi da far vivere nel nostro territorio.