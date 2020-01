I Gruppi di Acquisto Solidale bellunesi organizzano per mercoledì 22 dicembre alle ore 18:30 in Sala Bianchi di viale Fantuzzi a Belluno, un incontro con Bruno Sebastianelli, presidente della Cooperativa Agricola “La Terra e il Cielo”.

Oltre a Sebastianelli, che racconterà la storia della sua azienda e ci aiuterà a capire cosa è davvero importante considerare quando acquistiamo un prodotto biologico, interverrà la biologa nutrizionista Gioia Dalla Gasperina, dell’associazione Coltivare Condividendo. Parlerà del valore nutrizionale degli alimenti bio, in particolare delle varietà antiche di frumento e dei loro benefici per la salute, e di come le nostre scelte alimentari possano incidere su noi stessi e sugli altri.

Al termine della conferenza sarà possibile cenare con un piatto di pasta all’amatriciana o con verdure grigliate della cooperativa La Terra e il Cielo alla spaghetteria La Trappola. Informazioni e prenotazioni: https://tinyurl.com/cena22gennaio

L’azienda “La Terra e il Cielo”, è stata fondata nel 1980 ad Arcevia, nelle Marche, si occupa della produzione di pasta biologica, ottenuta dai cereali coltivati da un centinaio di agricoltori locali associati. Lo fa nel pieno rispetto della terra, dei lavoratori, della trasparenza nella definizione dei prezzi e nella qualità del processo produttivo, a partire dal tipo di semi utilizzati per le colture.

Le statistiche dicono che il cibo biologico sta avendo in questo periodo un forte incremento di vendite. Sempre più spesso vediamo comparire sul mercato nuove proposte di linee biologiche, e tanti di noi si pongono delle domande sulla effettiva qualità superiore di questi alimenti.