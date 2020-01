Sabato 18 gennaio alle ore 17.30, al “Centro Papa Luciani” di Col Cumano in Santa Giustina (BL), si terrà la festa per il quarantennale di attività dello Sci Club 980 fondato appunto nell’anno 1980.

“La ricorrenza -dichiara il presidente Francesco De Bastiani – sarà l’occasione per una disamina circa le opportunità per il mondo dell’associazionismo e degli Sci Club di valle in prospettiva dei due importanti avvenimenti futuri che interesseranno la nostra provincia dolomitica: Mondiali di Sci Alpino nell’anno 2021 e le Olimpiadi del 2026. Due opportunità queste che non possono farci trovare impreparati e che potranno essere dei punti fondamentali se ben gestiti, per una ripartenza sociale, culturale ed economica non solo per le “terre alte”, bensì per l’intera provincia di Belluno”.