Venezia, 15 gennaio 2020 – “La sanità bellunese, veneta e nazionale perde prematuramente un medico che affiancava grandi doti professionali a una grande umanità. Il primo pensiero va alla moglie e ai figli, ai quali rivolgo le mie condoglianze”.

Con queste parole, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il suo cordoglio per la scomparsa del primario di gastroenterologia dell’Ospedale di Feltre (Belluno), Michele De Boni.

“De Boni – aggiunge Zaia – è stato un vero e proprio motore virtuoso dell’ospedale di Feltre, dell’Ulss 1 Dolomiti e della gastroenterologia veneta e non solo. Grazie anche al suo grande impegno – ricorda il governatore – l’ospedale di Feltre è stato riconosciuto Centro di riferimento regionale per la chirurgia oncologica gastrointestinale, per i risultati scientifici e i successi ottenuti da un team di cui De Boni è stato fondatore e straordinario protagonista. Una grave perdita per tutti”.

Feltre, 15 gennaio 2020 – “A nome personale, dell’Amministrazione e di tutto il Consiglio Comunale mi stringo nel cordoglio alla moglie e ai figli di Michele De Boni. Michele, ancora prima che un validissimo medico e uno stimato professionista, è stato un amico e un’istituzione di Feltre”. Con queste parole il sindaco della città, Paolo Perenzin, commenta, costernato, la notizia ricevuta in mattinata della scomparsa del dottor De Boni.

“Sempre attento alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti, propositivo, curioso e innovativo – prosegue Perenzin – Michele De Boni ha saputo mettersi al servizio della nostra comunità in molteplici ambiti e in diversi ruoli, tanto da meritare, nel 2013, il premio “San Vittore” di Famiglia Feltrina. Nella Cura della Persona è riuscito come pochi altri a integrare l’ambito sanitario con quello del Terzo Settore (non a caso è stato – tra l’altro – socio fondatore e presidente dell’associazione “Il Filo di Arianna” e attivo sostenitore di “Mano Amica”).

Certo di interpretare anche il sentimento dei colleghi, quale presidente del Comitato dei sindaci del Distretto di Feltre dell’Ulss 1 “Dolomiti”, continua Perenzin, non posso non sottolineare la sua caparbia professionalità e la tenacia che – unite ad una straordinaria vocazione alla ricerca medica e all’innovazione – hanno contribuito a fare del reparto di Gastroenterologia dell’ospedale “S. Maria del Prato” un modello di avanguardia, non solo a livello regionale e nazionale, e a dare alla sanità feltrina un ruolo di rete di assoluto rilievo.

Il dolore che ci unisce ai familiari di Michele De Boni in questo momento è pari solo alla riconoscenza che tutti abbiamo per lui e per l’eredità umana e professionale che lascia alla sua città e a tutto il nostro territorio”, conclude il sindaco di Feltre Perenzin.