Venezia, 13 gennaio 2020 – L’assessore regionale all’istruzione e alla formazione Elena Donazzan ha espresso personalmente il proprio plauso a Mattia Ferigutti, il ventenne di Ponte delle Alpi che da autodidatta è diventato esperto programmatore e ha sviluppato corsi online di programmazione in ambiente Android seguiti da milioni di utenti guadagnandosi il premio ‘Best Seller’ del sito americano Udemy, uno dei siti americano più conosciuti al mondo nell’ambito dei linguaggi digitali. Il suo corso è stato acquistato anche da una piattaforma italiana Life Learning e trasformato in un master in Android Developers.

“Ho appreso dalla stampa del prestigioso riconoscimento che ha ottenuto grazie alla Sua idea imprenditoriale per l’elaborazione di corsi di sviluppo Android – scrive l’assessore nella lettera di congratulazioni indirizzata al giovane bellunese – Il premio “Best Seller” è il risultato di una competizione molto alta tra programmatori anglosassoni ed asiatici, laureati e professionisti di fama internazionale” ed è grande l’orgoglio – prosegue il suo estimatore dei suoi estimatori, di tutti i veneti e della regione per la vittoria di un ventenne veneto, bellunese”.

“Mi compiaccio – aggiunge – che Lei stia già lavorando per un’importante azienda italo – americana e che continui a ricevere proposte di qualificato lavoro”.

“Sappia che assieme all’orgoglio di Suo padre c’è il mio personale e quello dell’istituzione che rappresento”, conclude Donazzan augurandosi che l’esempio di Mattia “sia di stimolo per i suoi coetanei veneti ed italiani”.