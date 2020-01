René De Silvestro vince la sua prima gara di Coppa del mondo

Cortina d’Ampezzo, 11 gennaio 2020 – Alla recente assemblea dello Sci club Druscié, aveva detto che il gigante era la disciplina sulla quale puntava tantissimo in questa stagione. E oggi, proprio tra le porte larghe, René De Silvestro è stato davvero gigante: A Veysonnaz, in Svizzera, dove è in corso la prima tappa della Coppa del mondo paralimpica 2019-2020, il ragazzo di San Vito di Cadore, classe 1996, ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa. René, che nei giorni scorsi in superG a Veysonnaz aveva conquistato un quinto e un settimo posto, nel gigante odierno si è imposto con autorevolezza: ben 1”14 il distacco inflitto al norvegese Jesper Pedersen, secondo, e 2″97 al giapponese Taiki Morii, terzo.

«Sono proprio contento, finalmente sono riuscito a ottenere la mia prima vittoria, spero che sia la prima di tante» commenta René De Silvestro. «Mi sono preparato bene ed ero in condizione, sia fisicamente sia mentalmente. Sono fiducioso per le prossime gare, a partire da quella di domani, sempre in gigante qui a Veysonnaz».

«La grande determinazione di René, che non a caso abbiamo premiato come atleta dell’anno del nostro sodalizio, unita al grande impegno negli allenamenti, ha fatto sì che arrivasse un risultato importantissimo, una vittoria in Coppa del mondo che arriva dopo le tante belle prestazioni offerte nel recente passato in Coppa, ai Mondiali e anche elle Olimpiadi di Pyeong Chang» dice il presidente dello Sci club Druscié di Cortina, Flavio Alberti. «Si tratta di una grande soddisfazione per la nostra società. Complimenti vivissimi a René e anche a Luca Lacedelli, l’allenatore che lo segue con grande passione e competenza e con il quale in queste ultime settimane ha lavorato tantissimo».