Belluno, 10 gennaio 2020 – Puntare sull’internazionalizzazione è fondamentale, in una provincia come quella di Belluno – tra le più vocate all’export d’Italia e d’Europa – è un imperativo.

Per questo Confindustria Belluno Dolomiti, attraverso il suo Sportello Europa, ricorda che è stato pubblicato il bando regionale per il sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione per piccole medie imprese. Sul tavolo, all’interno dell’azione 3.4.2 del Por-Fesr, ci sono tre milioni di euro.

Si prevedono contributi a fondo perduto dal 30% al 50% per progetti da 7.000 euro a 80.000 euro. Le azioni sono tre: pianificazione promozionale, strategica e supporto normativo, tutte tematiche di grande interesse per le pmi.

Oltre alle pmi possono partecipare al bando della Regione Veneto – finanziato con fondi POR-FESR – anche i consorzi, le società consortili, le cooperative, reti soggetto di imprese, costituiti, iscritti e attive al Registro Imprese, in situazione di regolarità previdenziale e assistenziale.

Si tratta di importanti opportunità di derivazione europea e regionale che Confindustria vuole trasmettere alle aziende, offrendo tutto il supporto.

Per info sul bando e sulle scadenze (differenziate a seconda dell’azione prescelta), contattare la responsabile dello Sportello Europa Vania Lira 0437 951224 vlira@confindustria.bl.it.