“Una risposta importante all’emergenza smog che ha interessato alcuni territori del nostro Paese, come il Veneto, il Piemonte e la Lombardia arriva anche

dallo stanziamento di 2,2 miliardi di euro per l’acquisto di nuovi bus ecologici che interessano il trasporto pubblico locale e che riguarderà le Regioni italiane. Il Governo conferma ancora una volta l’attenzione nei confronti dell’ambiente e di una mobilità

sostenibile che è necessaria per migliorare la qualità del nostro Paese e la salute dei cittadini”.

Lo afferma Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, in seguito all’annuncio dello stanziamento di 2,2 miliardi di euro per l’acquisto

di nuovi bus ecologici adibiti al trasporto pubblico locale e alle relative infrastrutture, sulla base delle disposizioni del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, adottato dal dpcm proposto dall’ex ministro Toninelli.

“Si tratta di risorse importanti che riguardano anche il Veneto – prosegue il ministro D’Incà, che aggiunge: alla nostra regione, la terza per fondi ricevuti,

infatti, arriveranno oltre 161 milioni di euro, che serviranno ad una nuova mobilità green e sostenibile. È uno stanziamento importante e desidero ringraziare la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli per l’interesse e la sensibilità

dimostrata anche in questa occasione nel perseguire gli obiettivi di sostenibilità che il Governo si è dato fin dal suo primo giorno di insediamento”.

“Questo intervento – osserva D’Incà -, assieme alla legge sul Clima recentemente approvata dal Parlamento che contiene numerose misure in favore dell’ambiente

e alla previsione di investimenti di 50 miliardi di euro in 15 anni per contrastare i cambiamenti climatici, rappresenta la strada che vogliamo percorrere per una società che faccia della sostenibilità uno dei pilastri per costruire il futuro, come ci chiedono

da mesi migliaia di giovani impegnati in questa importante battaglia”.