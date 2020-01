Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato l’elenco delle testate giornalistiche e degli editori ai quali sono stati erogati i contributi diretti alla stampa per l’anno 2018. In totale sono cento. L’elenco qui di seguito porta il numero progressivo, la testata, l’editore, codice fiscale o partita iva, la rata di anticipo il saldo/rata unica e l’ultima voce il contributo al lordo delle ritenute.

“CONTRIBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE EDITRICI PER L’ANNO 2018

(Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70)

1 ADISTA COOPERATIVA ADISTA SOC. COOP. 80413100589 € 9.775,00 € 74.129,81 € 83.904,81

2 AMERICA OGGI GRUPPO EDITORIALE OGGI INC. estero € 368.459,21 € 291.271,87 € 659.731,08

3 “A.R.E.A.

(D.L. 63/2012, Art. 5)” AREA AGENZIA SOC.COOP. P.A. 04655341008 € 471.702,30 € 471.702,30

4 AVVENIRE AVVENIRE NUOVA ED.LE ITALIANA SPA 00743840159 € 2.995.450,02 € 2.456.029,91 € 5.451.479,93

5 BERGAMO & SPORT BERGAMO & SPORT SOC.COOP. 03589380165 € 123.089,72 € 123.089,72

6 BUONASERA SPARTA SOCIETA’ COOPERATIVA 03024870739 € 214.583,36 € 238.232,20 € 452.815,56

7 CONQUISTE DEL LAVORO CONQUISTE DEL LAVORO Srl 05558260583 € 497.870,30 € 382.063,50 € 879.933,80

8 CORRIERE CANADESE M.T.E.C. CONSULTANTS Ltd estero € 237.324,84 € 150.136,46 € 387.461,30

9 CORRIERE CESENATE ASSOCIAZIONE DIOCESANA CORRIERE CESENATE 90077160407 € 38.086,40 € 109.619,54 € 147.705,94

10 CORRIERE DI CHIERI PUBLICHIERI SRL 04710420011 € 340.289,30 € 340.289,30

11 CORRIERE DI COMO EDITORIALE SRL 02261490136 € 247.402,71 € 177.476,52 € 424.879,23

12 CORRIERE DI SALUZZO CDS EDITORIALE S.R.L. 03733570042 € 58.549,70 € 264.676,82 € 323.226,52

13 CORRIERE ROMAGNA COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI COOP. SPA 00357860402 € 1.039.871,70 € 1.221.059,22 € 2.260.930,92

14 CRONACAQUI.IT EDITORIALE ARGO SRL 08313560016 € 988.656,83 € 1.343.137,30 € 2.331.794,13

15 CRONACHE DI LIBRA EDITRICE Soc. Coop. 06854870638 € 674.459,56 € 690.663,44 € 1.365.123,00

16 DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG S.R.L. 01500790215 € 442.128,39 € 585.147,31 € 1.027.275,70

17 DOLOMITEN ATHESIA DRUCK SRL 00853870210 € 800.508,20 € 5.379.491,80 € 6.180.000,00

18 EDITORIALE OGGI GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC. COOP. EDITRICE 02864170606 € 815.014,83 € 776.836,62 € 1.591.851,45

19 GAZZETTA D’ASTI GAZZETTA D’ASTI SRL 01542300056 € 10.577,00 € 78.515,87 € 89.092,87

20 GAZZETTA REGIONALE PENNA A SFERA EDIZIONI SOC. COOP. 12861621006 € 39.922,75 € 39.922,75

21 GENTE VENETA C.I.D. CENTRO INFORMAZIONI E DOC. PATRIARCATO DI VENEZIA SRL 02341300271 € 19.800,00 € 135.890,09 € 155.690,09

22 IL BIELLESE EDITRICE IL BIELLESE Srl 00243580024 € 110.514,70 € 530.912,05 € 641.426,75

23 IL CITTADINO EDITORIALE LAUDENSE SRL 04903190157 € 798.615,73 € 641.277,96 € 1.439.893,69

24 IL CITTADINO Settimanale cattolico di Genova GRAFICA BUONA STAMPA Srl 00300250107 € 14.600,00 € 74.809,50 € 89.409,50

25 IL CORRIERE APUANO ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI PONTREMOLI 81008930455 € 9.736,90 € 45.616,70 € 55.353,60

26 IL CROTONESE STAMPA LIBERA Soc. Coop. 02999870799 € 124.305,52 € 127.261,56 € 251.567,08

27 IL MANIFESTO QUOTIDIANO COMUNISTA IL NUOVO MANIFESTO SOC. COOP. EDITRICE 12168691009 € 1.507.093,88 € 1.550.748,37 € 3.057.842,25

28 IL MERCOLEDI EDITRICE IL MERCOLEDI’ SOC.COOP. GIORNALISTICA 08868180012 € 90.519,63 € 97.016,22 € 187.535,85

29 IL MOMENTO CHIESA CATTEDRALE DI FORLI’ 92010840400 € 13.974,60 € 66.499,35 € 80.473,95

30 IL NUOVO AMICO COMUNICARE SOC. COOP. 00957520414 € 27.430,00 € 54.230,21 € 81.660,21

31 IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO EDITRICE IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO SRL 01549181202 € 32.860,00 € 212.240,48 € 245.100,48

32 IL NUOVO GIORNALE DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO 91017540336 € 17.280,00 € 107.181,21 € 124.461,21

33 IL NUOVO TORRAZZO ANTENNA 5 SRL 00351480199 € 64.733,30 € 351.143,96 € 415.877,26

34 IL PONTE CONFRATERNITA MARIA S.S. AUSILIATRICE IN SANTA CROCE DI RIMINI 91000640408 € 16.255,00 € 104.310,91 € 120.565,91

35 IL POPOLO OPERA ODORICO DA PORDENONE 80000710931 € 33.440,00 € 134.679,61 € 168.119,61

36 IL POPOLO FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BANDI 02570800066 € 35.018,36 € 35.018,36

37 IL QUOTIDIANO DEL SUD EDIZIONI PROPOSTA SUD Srl 02207990645 € 1.377.198,96 € 1.573.326,53 € 2.950.525,49

38 IL RISVEGLIO POPOLARE RISVEGLIO EDITORE S.R.L. 11820870019 € 26.400,00 € 41.046,43 € 67.446,43

39 IL SANNIO QUOTIDIANO IL GUERRIERO Soc. Coop. 01633200629 € 151.422,60 € 199.219,02 € 350.641,62

40 IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO EDITRICE DE IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO SOC. COOP. 01157040138 € 21.335,00 € 125.378,00 € 146.713,00

41 IL TIRACCIO Voce ai giovani GESC Soc. Coop. 02783800796 € 156.000,00 € 147.329,26

42 ITALIA SERA GIORNALISTI & POLIGRAFICI ASSOCIATI SOC. COOP. 04783011002 € 108.299,87 € 220.212,27 € 328.512,14

43 L’APPENNINO CAMERTE ORAC Srl 01438810432 € 17.150,00 € 63.891,71 € 81.041,71

44 LA CIVILTA CATTOLICA COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DELLA CIVILTA CATTOLICA DELLA COMPAGNIA DI GESU 00960660587 € 24.510,00 € 252.906,88 € 277.416,88

45 LA DIFESA DEL POPOLO LA DIFESA S.R.L. 05125420280 € 177.598,10 € 177.598,10

46 LA FEDELTA’ LA FEDELTA’ SRL IMPRESA SOCIALE E.T.S. 03761970049 € 192.219,60 € 192.219,60

47 LA GENTE D’ITALIA Cronache degli italiani nel mondo PORPS INTERNATIONAL INC estero € 297.524,39 € 606.466,21 € 903.990,60

48 LA GUIDA LGEDITORIALE SRL SOC.UNIPERSONALE 03505070049 € 109.850,50 € 632.672,08 € 742.522,58

49 LA LIBERTA’ SEMINARIO VESCOVILE DI GUASTALLA 81000670356 € 24.778,92 € 24.778,92

50 LA NUOVA ECOLOGIA EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA SOC. COOP. 04937721001 € 133.138,09 € 139.522,60 € 272.660,69

51 LA USC DI LADINS UNION GENERALA DI LADINS DIA DOLOMITS 00518150214 € 19.180,00 € 206.131,36 € 225.311,36

52 LA VALSUSA STAMPA DIOCESANA SEGUSINA Srl 04307920019 € 40.422,30 € 239.980,07 € 280.402,37

53 LA VITA CASALESE FONDAZIONE SANT’EVASIO 00233580067 € 13.580,10 € 125.799,53 € 139.379,63

54 LA VITA CATTOLICA EDITRICE LA VITA CATTOLICA S.r.l. 01056440306 € 31.790,00 € 208.429,43 € 240.219,43

55 LA VITA DEL POPOLO LA VITA DEL POPOLO SRL 04911700260 € 51.040,00 € 252.276,95 € 303.316,95

56 LA VOCE IMPEGNO SOCIALE SOC. COOP. 07216031000 € 246.250,84 € 312.139,99 € 558.390,83

57 LA VOCE CHIESA DI SAN SEVERO A PORTA SOLE 94012610542 € 17.605,00 € 89.336,15 € 106.941,15

58 LA VOCE DEI BERICI Diocesi di Vicenza 95002320240 € 12.443,48 € 12.443,48

59 LA VOCE DEI BERICI NUOVA VOCE SRL UNIPERSONALE 04123490247 € 27.956,10 € 169.196,76 € 197.152,86

60 LA VOCE DEL CANAVESE LA VOCE Soc. Coop. 09594480015 € 138.836,41 € 147.303,43 € 286.139,84

61 LA VOCE DEL POPOLO FONDAZIONE OPERA DIOCESANA S. FRANCESCO DI SALES 98104440171 € 33.214,50 € 167.149,56 € 200.364,06

62 LA VOCE DEL POPOLO ENTE GIORNALISTICO EDITORIALE EDIT FIUME estero € 313.238,55 € 251.033,65 € 564.272,20

63 LA VOCE DI MANTOVA VIDIEMME SOC. COOP. 01898140205 € 346.697,44 € 368.183,17 € 714.880,61

64 LA VOCE D’ITALIA LA VOCE D’ITALIA C.A. estero € 138.851,20 € 67.160,43 € 206.011,63

65 LA VOCE E IL TEMPO PRELUM S.r.l. 08056990016 € 37.405,00 € 118.443,16 € 155.848,16

66 LA VOCE NUOVA EDITORIALE LA VOCE Soc. Coop. 01463600294 € 448.340,50 € 510.882,43 € 959.222,93

67 L’AMICO DEL POPOLO L’AMICO DEL POPOLO SRL 00664920253 € 366.464,85 € 366.464,85

68 L’ANCORA L’ANCORA società cooperativa 00224320069 € 157.766,93 € 159.252,61 € 317.019,54

69 L’AZIONE FONDAZIONE DINA ORSI 82000830263 € 48.105,00 € 274.600,78 € 322.705,78

70 L’AZIONE DIAKONIA ECCLESIALE 90002150424 € 19.386,50 € 122.875,98 € 142.262,48

71 L’ECO DEL CHISONE COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI 02084040019 € 107.703,00 € 561.768,95 € 669.471,95

72 L’INCHIESTA COOPERATIVA EDITORIALE L’INCHIESTA 02662130604 € 77.009,02 € 85.884,94 € 162.893,96

73 L’INFORMATORE SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE 00929970036 € 25.417,70 € 199.957,16 € 225.374,86

74 LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE EDITRICE NUOVO MONDO SRL 01919860153 € 33.000,00 € 371.648,45 € 404.648,45

75 L’OPINIONE DELLE LIBERTA’ AMICI DELL’OPINIONE SOC. COOP. 04583221009 € 386.273,87 € 296.950,00 € 683.223,87

76 LUNA NUOVA EDITRICE LUNA NUOVA Soc. Coop 06337090010 € 185.250,57 € 159.823,29 € 345.073,86

77 L’UNIONE MONREGALESE MONREGALESE COO. ED.CE SRL 01654260049 € 313.171,89 € 313.171,89

78 MOTOCROSS EDITRICE DIAMANTE SOC.COOP.GIORNALISTICA 10509590153 € 158.113,40 € 152.247,60 € 310.361,00

79 NOVI GLAS ZADRUGA GORISKA MOHORJEVA SOC. COOP. 00480890318 € 9.430,00 € 187.313,68 € 196.743,68

80 NOVI MATAJUR NOVI MATAJUR ZADRUGA SOC. COOP. 01725270308 € 119.271,27 € 123.583,42 € 242.854,69

81 NUOVA SCINTILLA DIOCESI DI CHIOGGIA 91004810270 € 7.470,00 € 41.377,00 € 48.847,00

82 OPINIONI NUOVE LIBERO QUOTIDIANO EDITORIALE LIBERO S.r.l. 06823221004 € 2.338.134,50 € 3.203.610,66 € 5.541.745,16

83 ORE 12 CENTRO STAMPA REGIONALE Soc. Coop. 01328701006 € 105.581,03 € 207.448,95 € 313.029,98

84 PRIMORSKI DNEVNIK PR.A.E. PROMOZIONE ATTIVITA ED.LE SRL 00830510327 € 795.909,90 € 828.794,50 € 1.624.704,40

85 “PRIMORSKI DNEVNIK

(L. 278/1991)” PR.A.E. PROMOZIONE ATTIVITA ED.LE SRL 00830510328 € 1.032.913,79 € 1.032.913,79

86 QUOTIDIANO DI SICILIA EDISERVICE S.R.L. 01153210875 € 477.137,38 € 605.360,55 € 1.082.497,93

87 RID RIVISTA ITALIANA DIFESA GIORNALISTICA RIVIERA S. C. 03214840104 € 135.333,02 € 137.535,63 € 272.868,65

88 ROCK HARD ITALIA EDIZIONI BMS SOC. COOP. 07754120967 € 55.838,36 € 55.838,36

89 ROMA NUOVO GIORNALE ROMA SOC.COOP. A R.L. 07406411210 € 397.484,05 € 341.429,04 € 738.913,09

90 SABATO SERA CORSO BACCHILEGA COOP. DI GIORNALISTI 01531471207 € 217.977,80 € 166.743,97 € 384.721,77

91 SECOLO D’ITALIA SECOLO D’ITALIA S.R.L. 10091541002 € 306.701,66 € 473.401,83 € 780.103,49

92 SETTESEREQUI MEDIA ROMAGNA Soc. Coop. 02453160398 € 118.023,26 € 112.299,97 € 230.323,23

93 SPRINT E SPORT LETTERA 22 SOC. COOP. A R.L. 08329370012 € 203.808,40 € 180.413,17 € 384.221,57

94 SUONO COOP. GIORNALISTICA MONDO NUOVO A R.L. 04028131003 € 8.140,00 € 80.453,19 € 88.593,19

95 TOSCANA OGGI TOSCANA OGGI SOC. COOP. 80035330481 € 44.834,20 € 359.735,05 € 404.569,25

96 VERONA FEDELE settimanale cattolico d’informazione VERONA FEDELE SRL 02741800235 € 298.988,59 € 298.988,59

97 VITA NUOVA VITA NUOVA SRL 01304200320 € 12.320,00 € 35.160,66 € 47.480,66

98 VITA TRENTINA VITA TRENTINA EDITRICE SOC. COOP. 00199960220 € 317.779,49 € 317.779,49

99 VOCE ISONTINA ARCIDIOCESI DI GORIZIA 91003490314 € 12.020,00 € 57.863,29 € 69.883,29

100 ZAI.NET LAB MANDRAGOLA EDITRICE SOC. COOP. DI GIORNALISTI 00670960079 € 57.920,03 € 34.124,45 € 92.044,48