Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio svolto il 30 e 31 dicembre in tutto il Feltrino dalla Compagnia carabinieri di Feltre con l’ausilio anche del Nucleo cinofilo carabinieri di Torreglia (Pd), sono stati effettuati numerosi controlli preventivi ai molti veicoli in transito sulle principali arterie per il periodo festivo, nonché in zone dove maggiormente possibile individuare consumatori di stupefacenti.

Al termine dell’attività che ha visto impiegati 31 uomini e 14 mezzi specificatamente dedicati in aggiunta ai normali servizi presenti sul territorio, sono stati sequestrati nel complesso 15 grammi tra hashish e marijuana e alcuni spinelli già confezionati. Sono state svolte anche 3 perquisizioni domiciliari e ad alcuni veicoli fermati a campione. Nel complesso sono state controllate circa 100 autovetture e 160 persone, 3 esercizi pubblici. Sono state inoltre segnalate per detenzione sostanze stupefacenti (art.75 DPR 309/90) 3 persone di cui 2 del Feltrino D.O. 35 anni, N.R. 20 anni, Z.A. di 40 anni residente in Lombardia, tutti fermati nel corso di controlli stradali. Alcune contravvenzioni per inosservanze del codice della strada per mancato uso di cinture, l’utilizzo del telefono cellulare , infine, per revisione scaduta nonché un ritiro carta di circolazione per modifiche al veicolo senza essere sottoposte a collaudo.

I militari dell’Arma della Compagnia di Cortina, hanno invece segnalato amministrativamente un 24enne di Reggio Emilia che alle ore 04,30 circa davanti ad un esercizio pubblico stava fumando una ” canna” di marijuana. Analoga segnalazione nei confronti di un 15enne romano che fumava marijuana in pubblico.

Sempre a Cortina, al centro benessere dell Hotel Savoia, si è verificato un furto di un orologio Rolex e un paio di anelli dal valore complessivo di 8.000 euro circa. Gli oggetti di valore erano di proprietà di un 23enne bolognese, che li aveva lasciati in un armadietto del centro benessere.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Belluno hanno denunciato in stato di libertà T.F. 31enne di Belluno per furto aggravato. L’uomo nel pomeriggio del 31 dicembre tentava di oltrepassare una cassa chiusa del supermercato Famila di viale europa con un carrello contenente generi alimentari del valore complessivo di circa 200 euro venendo però bloccato dalla guardia giurata fino all’arrivo dei militari.