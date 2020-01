Feltre, 1° gennaio 2020 – Alle ore 4.30 circa della notte di capodanno, le squadre dei vigili del fuoco di Belluno e Feltre sono intervenute in via Montelungo a Feltre dove un incendio sviluppatosi in un deposito adibito a raccolta rifiuti si è propagato nel fabbricato principale del ristorante pizzeria “La Locanda”. Sul posto i carabinieri delle Stazioni di Feltre e Quero. Al momento si esclude l’origine dolosa. Danni ingenti al tetto del fabbricato che è stato dichiarato inagibile.

A San Tomaso Agordino i vigili del fuoco sono intervenuti per lo spegnimento di un incendio di un divano in un appartamento. Gli occupanti, due adulti e una bambina a causa dell’ esposizione alle esalazioni prodotte dalla combustione sono stati accompagnati in via precauzionale al nosocomio di Belluno per accertamenti sanitari.

Nella notte di capodanno le squadre dei vigili del fuoco dei comandi del Veneto sono state impegnate complessivamente in 36 interventi riconducibili ai festeggiamenti, prevalentemente incendi dei cassonetti dei rifiuti. Il personale del comando di Venezia è intervenuto per un incendio al cantiere nautico presso Sant’Elena (Venezia).