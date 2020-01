Blu Club, la nuova movida di Cortina

Gestione a Lobby Agency, che rappresenta locali tra Milano Marittima, Padova, Treviso e Jesolo. Si inaugura il 27 dicembre, si chiude il 2 gennaio. La notte di Capodanno, Vida Loca, Il Pagante e Toy Room da Londra. Riccardo Checchin: “Pubblico adulto e stile, ecco la nostra ricetta per la nuova movida di Cortina”

Certi luoghi hanno una vita propria. Certi locali hanno una storia talmente potente da rimanere scolpiti nell’immaginario di chi li ha vissuti. E se c’è una discoteca che rappresenta l’anima di un paese, a Cortina d’Ampezzo stiamo parlando del Blu Club, che riapre straordinariamente in questo periodo di feste dal 27 dicembre al 2 gennaio. Una settimana di eventi glamour e pop che riflettono le nuove tendenze della movida Cortinese, una micro-stagione che si innesta in una storia lunga più di mezzo secolo.

Erano infatti i primi anni Sessanta quando questa leggendaria discoteca aprì i battenti. Era il “Garage Club” e la Cortina dei vip e della movida da subito lo considerò lo spazio perfetto dove sfogare la propria energia vitale. Gli anni passarono, il locale poi prese il nome di Bobo, poi ancora divenne Metro, Blue Room e Cashmire.

Fino all’ultima evoluzione, la perfetta sincronia di cocktail e pista da ballo: ecco il Blu Club. Una nuova era per lo storico locale di Largo Poste: la direzione artistica è stata affidata a Lobby Agency, agenzia di pubbliche relazioni di origine padovana che opera settore dell’event management da dieci anni che segue già locali di spicco. Alcuni nomi? Il Storya a Padova, il Radika a Treviso, lo Hierbas nelle due sedi di Jesolo e Milano marittima, sempre a Jesolo c’è il Kings, senza poi dimenticare l’Amis a Vicenza, il Playa Loca a Castelfranco Veneto e il Sand Beach a Sottomarina.

La programmazione artistica è stata pensata per gli ospiti vip della settimana bianca, per chi tra Natale e Capodanno vivrà la via dello struscio della Regina delle Dolomiti. Una line up che mischia live a consolle al passo con i tempi e che propone alcuni tra i format più famosi d’Europa come il Toy Room Londra e il super ballato Vidaloca. Ma anche la band “Il pagante” idolo delle folle con hit come Pettinerò o la recentissima Settimana Bianca. Senza dimenticare una programmazione speciale per l’ultimo giorno dell’anno all’insegna del divertimento e dello stile.

“Abbiamo deciso di avviare una nuova esperienza di intrattenimento nella città simbolo del glamour invernale, in particolare sotto le feste”, spiega Riccardo Checchin per Lobby Agency. “Il nostro sarà un club icona di stile e raffinatezza riservato esclusivamente ad una clientela adulta e selezionata. Una avventura che inizia adesso, ma che sogniamo di stabilizzare e di portare avanti anche nei week end di gennaio e di febbraio”.

Ecco le date e la programmazione di questa settimana di eventi, tutti programmati in Galleria Nuovo Centro 8 (contatti: 392 935 4747), a Cortina d’Ampezzo. Venerdì 27 dicembre Opening Party, il giorno dopo alla consolle il format Vida Loca, domenica 29 dicembre da Londra arriverà Toy Room. Locale aperto anche il 30 dicembre, l’ultima notte dell’anno è in agenda l’attesissimo New Year’s Eve Party e si inizia poi alla grande il 2020: il primo dell’anno Il Pagante e martedì 2 gennaio il Closing Party.