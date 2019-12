La giunta veneta approva la convenzione e il contributo di 150mila euro a favore dei vigili del fuoco

Venezia, 28 dicembre 2019 – La giunta regionale del Veneto ha dato il via libera ad una delibera che approva uno schema di convenzione con la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Adige che prevede la concessione di un contributo di 150.000 euro per la fornitura di attrezzature e mezzi.

In Veneto sono presenti 30 distaccamenti di personale Volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari: 21 si trovano in provincia di Belluno, 2 a ciascuno nelle province di Treviso, Vicenza Verona e Venezia, 1 nella provincia di Padova. In totale sono 500 i volontari che vi operano.

In base alla convenzione approvata dalla giunta veneta, i distaccamenti potranno usufruire di attrezzature e mezzi che saranno stabiliti in base alle esigenze evidenziate dalla direzione interregionale dei Vigili del Fuoco.