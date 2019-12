«La Provincia farà ricorso contro i vincoli imposti sul Comelico e su Auronzo».

Lo ha annunciato oggi pomeriggio il consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi, da Padola dove ha partecipato alla riunione del comitato civico “Sì al collegamento Comelico-Pusteria”.

«Non possiamo permettere che alcune zone della nostra provincia, già a forte rischio spopolamento, restino ingabbiate in lacci e laccioli burocratici. Soprattutto mentre i nostri vicini autonomi hanno strumenti ben diversi per il governo dei loro territori» afferma Massimo Bortoluzzi. «Per questo, sosterremo con forza il ricorso, a tutti i livelli: la Provincia è dalla parte del comitato, come di ogni angolo del territorio provinciale, che è ormai esasperato da continue pressioni che ne compromettono lo sviluppo, proprio in un periodo storico irripetibile, alla vigilia di due appuntamenti importantissimi come i Mondiali di Cortina 2021 e le Olimpiadi 2026. Abbiamo il dovere di puntare su un ricorso condiviso con tutti gli altri soggetti, seppur in percorsi separati. In questo modo potremo portare più voci al Tribunale amministrativo e puntare su più temi. Ma dobbiamo fare presto, perché il 5 febbraio scadranno i 60 giorni utili per i termini del Tar».

«Chiederemo un coinvolgimento ampio di tutti i parlamentari bellunesi, di tutti i Comuni e di tutti gli amministratori: ne va del futuro del nostro territorio, perché lo spopolamento, che oggi presenta numeri più che mai allarmanti, non può essere contrastato con l’imposizione di nuovi vincoli, che rischiano anzi di accelerare la crisi demografica» conclude Bortoluzzi. «E un territorio spopolato non potrà mai essere un territorio tutelato. La tutela del paesaggio è frutto della cura e dei saperi di chi abita la montagna e ne conserva il pregio ambientale, non di regole scritte altrove da burocrati che non conoscono il nostro territorio».

Lunedì è in programma un incontro tra il presidente della Provincia, i sindaci e la Regione Veneto per coordinare le azioni da mettere in campo sia dal punto di vista delle procedure per i ricorsi sia dal punto di vista politico.