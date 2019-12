L’hanno cercata dappertutto, anche con i droni. Kira il border collie femmina arrivato il 17 novembre da un canile della Campania e sparito quattro giorni dopo è stato ritrovato e si trova al sicuro a casa di Monica che non aveva mai perso la speranza di rivederla.

Ecco la lettera di ringraziamento diretta a quanti hanno collaborato alle ricerche.

Cari lettori di questo meraviglioso quotidiano vorremmo semplicemente ringraziare tutti quelli che hanno compreso il caso di Kira quel cane di razza border collie arrivato a Feltre il 17 novembre 2019 da un canile della regione Campania e che la sera del 21 novembre 2019 è fuggita da casa di Monica. Da quel momento è sparita nel nulla e nessuno l’ha più vista. C’erano stati avvistamenti in varie zone ma si trattava di altri cani e di Kira non si sapeva nulla!

Si ringrazia DolomitiBus per la stretta collaborazione con Monica e le volontarie di Feltre che hanno aiutato la proprietaria in questi giorni a cercare Kira.

Lunedì sera la svolta della vicenda, quando un vicino di casa ha avvisato Monica di aver visto il cane nella zona dietro al boschetto del ex macello di Feltre!

Monica, Arianna e Kelly, volontarie del luogo, si sono date da fare nelle ricerche, finché dopo quasi 21 giorni di fuga nei boschi Kira è stata ritrovata.

Grazie di cuore veramente a tutti e grazie a tutti i negozi, locali, aziende che hanno affisso i volantini di Kira in giro nei propri negozi. Ne cito alcune di aziende per ringraziare veramente tutti dall’Autoparco di Feltre alle falegnameria di Loriano!

Grazie di cuore anche al vicino di casa di Monica che ci ha aiutato veramente tanto.

Grazie alla fortuna che ci ha dato una mano!

Ebbene si può dire che finalmente si può chiudere questo capito ed augurare a questa cucciola ed alla sua famiglia adottiva solo una meravigliosa vita insieme e che questo natale sia ricco di sentimenti buoni e di amore infinito per il prossimo.

Kira ringrazia tutti voi e promette di fare la brava!

Grazie di cuore Valbelluna per la vostra collaborazione dal primo all’ultimo.

Grazie a Monica, Alice, Arianna, Kelly e tutte le persone che hanno lavorato senza sosta per trovare Kira grazie anche a chi ha fornito consigli!