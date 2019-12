Dopo lunga assenza, torna la band bellunese dei Non Voglio Che Clara con il singolo La Croazia, che anticipa l’uscita del nuovo disco Superspleen Vol. 1 realizzato con l’etichetta Dischi Sotterranei. Si tratta di una band cult della scena rock degli anni 2000, che è stata un punto di riferimento per l’educazione sentimentale di una generazione di giovani di provincia.

La Croazia rappresenta il passaggio fra l’adolescenza e l’età adulta e tutte le possibilità che la vita ci sembra offrire. In un presente che è contemporaneamente passato e futuro, immobile e fugace, stringiamo il nostro patto con l’eternità sorseggiando un gin tonic, con i piedi immersi nell’acqua della cala di Podrace.

La Croazia

(F.DeMin /M.Cuman /M.Batelli)

Basso elettrico, Oberheim Sem VST e programmazione di Martino Cuman

Chitarra elettrica e chitarra acustica di Marcello Batelli

Percussioni di Igor de Paoli

Juno 106, Mopho X4, Moog Sub 37 e DRM1 di Edoardo Piccolo

Voce e Jx3p di Fabio de Min | Bongos di Moreno dal Farra

Cori di Marcello Batelli e Martino Cuman

Registrata da Martino Cuman tra Villa Sesso Schiavo e Le Pareti Sconnesse e da Fabio de Min all’Audiogruppo.

Mixing di Fabio Trentini al FabLabs Studio.

La band

Non voglio che Clara inizia a farsi notare nel 2004 grazie a Caffe Cortina, un demo che finisce col raccogliere i primi consensi portando la band nel giro di pochi mesi ad incidere Hotel Tivoli, esordio discografico targato Aiuola Dischi /Universal Music Italia. Salutato da molta stampa di settore come miglior disco italiano dell’anno, Hotel Tivoli è, nelle parole di Alberto Campo, “uno scorcio di vita appartato eppure aperto al mondo, al tempo stesso provinciale e cosmopolita”.

Nel 2006 esce il secondo disco omonimo, mentre con il terzo disco Dei Cani del 2010 la formazione si stabilizza in quella attuale, composta da Fabio de Min (voce, pianoforte, chitarre e principale autore del gruppo) Marcello Batelli (chitarre e sintetizzatori), Martino Cuman (basso e sintetizzatori) e Igor de Paoli (batteria e sintetizzatori). Superspleen Vol.1 segue L’amore fin che dura uscito nel 2014 per Picicca /Sony.

Per Superspleen Vol.1 il gruppo ha messo insieme una decina di brani fra quelli composti e registrati in studio tra il 2017 e il 2019. Destinato a completarsi in un secondo e successivo volume, Superspleen è una raccolta di brani pensati e realizzati da una band che a maturità raggiunta scruta nuovi orizzonti stilistici pur rimanendo fedele alle proprie origini. Ne risulta il disco più corale e accessibile realizzato fino ad oggi dai Non voglio che Clara.

Prodotto da Non Voglio che Clara e mixato da Fabio Trentini (Guano Apes, Subway to Sally, H-Blockx).