Venezia, 5 dicembre 2019 – “I distretti del commercio sono la risposta della Regione del Veneto alle sfide per salvare i commercianti dei centri cittadini. I distretti rispondono esattamente agli elementi che minacciano la permanenza delle attività del commercio, garantendo di mettere in rete non solo i commercianti, ma anche gli enti locali i Comuni e le associazioni di categoria, creando una massa critica capace di rispondere ai colpi del progresso”.

Questo il commento dell’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato che questa mattina è intervenuto a Padova ad un seminario dedicato a “Nuove politiche e strumenti per i distretti del commercio: gestione integrata, governance, rigenerazione urbana” promosso da Confcommercio Veneto.

“Abbiamo inventato il distretto del commercio, messe risorse importanti e lasciato ai commercianti di declinare questo modello in ambito locale – ha spiegato in dettaglio Marcato – ogni progetto ha una sua peculiarità e non può essere diversamente perché ogni zona ha delle peculiarità che non si trovano altrove e vanno valorizzate. Quindi i progetti vengono finanziati dalla Regione e realizzato da Comuni e associazioni di categoria.”

La Regione nel 2019 ha stanziato complessivamente 21 milioni di euro per i distretti del commercio, dei quali 9 milioni nel collegato della finanziaria.

“I 9 milioni che ho voluto nel collegato alla finanziaria regionale servono a dare risposta a tutte le domande relative al bando sui – sottolinea l’assessore allo sviluppo economico del Veneto – i progetti prevedono che tutti gli attori lavorino fianco a fianco, e le associazioni di categoria diano ai commercianti la possibilità di continuare ad esistere nei nostri centri storici”

“Ricordo che la presenza dei commercianti nei centri cittadini è sinonimo di sicurezza e di qualità della vita – conclude – dove c’è un negozio c’è qualità della vita. Su questo dobbiamo fare una battaglia nella quale la Regione sarà sempre accanto agli operatori del commercio.