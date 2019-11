Una mostra mercato del vino dove degustare, acquistare e conoscere oltre 50 cantine d’Italia. Il Bassano Wine Festival torna per la terza edizione sabato 7 (dalle 14.00 alle 22.00) e domenica 8 dicembre 2019 (dalle 11.00 alle 20.00).

La Fiera dedicata all’eccellenza della viticoltura regionale si svolgerà quest’anno in Villa Morosini Cappello a Cartigliano (VI). Per i visitatori la possibilità di scoprire il mondo delle piccole cantine, di scegliere tra oltre 100 etichette diverse comprando direttamente dal produttore e anche di assaggiare diverse specialità culinarie. Oltre alle degustazioni nel biglietto d’ingresso è compreso infatti un piatto da gustare tra un bicchiere e l’altro.

Nel corso del Festival si terranno quattro degustazioni guidate, per la prima volta in collaborazione con i sommelier di AIS Veneto (Associazione Italiana Sommelier). Il primo appuntamento si terrà sabato 7 alle 15.00 con la masterclass Alla scoperta dei Vini Friuliani, condotta da Claudio Serraiotto. Alle 17.30 sarà la volta di Bianchi di Borgogna, una degustazione guidata con Francesco Salano. I vini del Piemonte è la prima masterclass in programma domenica 8, sempre alle 15.00, e sarà condotta da Maddalena De Zambiasi. Infine, alle 17.30 l’approfondimento sarà su Gli Champagne di Herbert Beaufort con Gianni degli Innocenti.

Due degustazioni a tema si svolgeranno anche nelle serate precedenti, in preparazione alla manifestazione, di Aspettando il Bassano Wine Festival. Si partirà giovedì 5 dicembre alle ore 20.30 con la Serata Champagne, con piatti in accompagnamento, condotta da Gianpaolo Giacobbo. Sei gli champagne in degustazione: Jean Laurent Blanc de Blancs Pas Dosé s.a., Bonnet Ponson Non Dosé 1 Cru s.a., Bonnet Ponson 2009 Blanc de blancs, Christophe Mignon Brut Nature Pas Dosé s.a., Olivier Horiot Métisse s.a. Nella masterclass Vespaiolo & Baccalà, venerdì 6 dicembre alle 20.30, si degusterà una selezione di vini della Cantina IoMazzucato in abbinamento a finger food realizzati da Antonio Chemello della Trattoria da Palmerino.

Per tutte le info sul Bassano Wine Festival e su Aspettando il BWF: www.bassanowinefestival.it

Per prenotare le masterclass di AIS Veneto del Bassano Wine Festival: www.aisveneto.it/eventi.html

Bassano Wine Festival in breve:

Quando: sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019

Dove: Villa Morosini Cappello, Cartigliano (VI)

Orario di apertura al pubblico: sabato dalle 14.00 alle 22.00 e domenica dalle 11.00 alle 20.00

Ingresso: € 20,00 ingresso per un giorno al Bassano Wine Festival comprensivo di accesso ai banchi d’assaggio e degustazione di un piatto tipico

Ingresso ridotto: € 15,00 in prevendita online fino al 1 dicembre

Degustazioni AIS Vicenza: € 30,00 (la degustazione comprende l’ingresso al Festival)

Parcheggio: gratuito

I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni

PROGRAMMA COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE

Aspettando il Bassano Wine Festival

Giovedì 5 dicembre

ore 20.30 Masterclass Serata Champagne con piatto accompagnato, condotta da Gianpaolo Giacobbo

Venerdì 6 dicembre

ore 20.30 Masterclass Serata Vespaiolo e Baccalà, selezione di vini della Cantina IoMazzucato in abbinamento a finger food realizzati da Antonio Chemello della Trattoria da Palmerino

Sabato 7 dicembre

ore 14.00 Apertura salone

ore 15.00 Alla scoperta dei Vini Friuliani, degustazione guidata condotta da Claudio Serraiotto

ore 17:30 I Bianchi di Borgogna, degustazione guidata condotta da Francesco Salano

ore 22.00 Chiusura salone

Domenica 8 dicembre

ore 11.00 Apertura salone

ore 15:00 I vini del Piemonte, degustazione guidata condotta da Maddalena De Zambiasi

ore 17:30 Gli Champagne di Herbert Beaufort, degustazione guidata condotta da Gianni degli Innocenti

ore 20.00 Chiusura salone