Dopo una strepitosa partenza che ha sfidato pioggia e maltempo e ha riempito il Teatro Comunale di bimbi estasiati dai meravigliosi oggetti scenici di “Jack e il fagiolo magico”, Comincio dai 3 – Famiglie a teatro, Stagione di teatro per le Nuove Generazioni – progetto, dedicato ai più giovani, di educazione al teatro, alla bellezza, ai linguaggi dell’arte, all’insegna dell’innovazione, di contenuto e di linguaggio – prosegue la sua avventura domenica 1 dicembre sempre al Teatro Comunale di Belluno alle ore 17.00, con l’intenso spettacolo “Come nelle favole” firmato da La Piccionaia e Babilonia Teatri.

Una incredibile favola contemporanea, che delle favole tradizionali mantiene intatta la struttura e i personaggi, scritta dalle sapienti mani di Enrico Castellani e Valeria Raimondi – artisti di rilievo internazionale vincitori del Leone d’Argento alla Biennale Teatro e di due Premi Ubu – e si arricchisce di un’ambientazione tutta contemporanea.

Come nelle favole affronta il delicato tema della formazione e della crescita, e la difficoltà di costruirsi una propria identità nel nostro mondo, ma anche della forza e della determinazione con cui i bambini sono in grado di farlo, se gli vengono forniti gli strumenti necessari.

“C’era una volta Leo e Cloe…”, due fratelli che come due novelli Hansel e Gretel, attraverso un vero e proprio viaggio di iniziazione, affrontano il cammino che li farà diventare grandi.

Leo e Cloe partono, soli, alla ricerca di se stessi e delle loro bambole, in cui potranno rispecchiarsi e identificarsi. I bambini supereranno tutti gli ostacoli e le prove che incontrano sul cammino, attraverso successive scoperte e conquiste.

A narrarci la loro storia è il nonno pittore, custode del passato e ponte verso il futuro, vero punto di riferimento per i due bambini. Sarà lui a fornire a Leo e Cloe gli strumenti per affrontare il difficile cammino che li aspetta: sarà infatti attraverso la forza del gioco e della creatività che riusciranno a superare ogni difficoltà proprio come in ogni favola!

Saranno i colori del nonno, che scendono accompagnati dalle note di “Purple rain” di Prince, a fornire a Leo e a Cloe la chiave per liberarsi.

Uno spettacolo dedicato alla bellezza dell’incontro tra mondi, esperienze, età diverse.

La scena prende forma e si trasforma con susseguirsi delle parole del nonno-narratore, coadiuvato da un aiutante magico che fa apparire e sparire dalla scena un mondo di oggetti, che evocano gli scenari che ci vengono raccontati.

La stagione è organizzata da Tib Teatro per la direzione artistica di Daniela Nicosia e in collaborazione con Fondazione Teatro delle Dolomiti, Comune di Belluno, Comune di Feltre, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il patrocinio del MIUR ufficio scolastico, Regione del Veneto, con il sostegno di Ascotrade e la presenza dell’Associazione Bellunese Volontari del Sangue.

BIGLIETTERIA:

Teatro Comunale Belluno

Domenica 1 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00

Biglietti: adulti 12 euro, bambini 8 euro