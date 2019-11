A Presenaio continua anche nella notte il monitoraggio della frana

Continua il monitoraggio a vista della frana a Presenaio (San Pietro di Cadore). I volontari di Protezione Civile assicureranno il controllo del dissesto anche stanotte e nella giornata di domani.

«Alla luce delle previsioni meteo, che annunciano pioggia per la giornata di domani, è stato deciso di proseguire con il monitoraggio a vista della frana che insiste sulla Sr 355 – spiega il consigliere provinciale delegato alla Difesa del Suolo, Massimo Bortoluzzi -. I tecnici e il geologo di Veneto Strade che sono stati oggi in sopralluogo ci dicono che al momento la frana è ferma; le paline posizionate sul versante non si sono mosse, tuttavia la situazione di dissesto rimane instabile. Nei prossimi giorni partiranno le operazioni di messa in sicurezza e ripristino. Ma la quantità di acqua che lavora sotto la superficie al momento non rende possibili valutazioni diverse rispetto al controllo costante.

Ringrazio nuovamente tutti i volontari che stanno rendendo quasi indolore il passaggio dell’ultima ondata di maltempo. E lo staff di Veneto Strade, guidato da Michele Artusato, che durante queste giornate ha saputo gestire in maniera esemplare le situazioni di criticità».