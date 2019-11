La terza tariffa rifiuti meno cara d’Italia, la più economica in Veneto: Belluno si piazza sul podio della classifica realizzata dall’ “Osservatorio prezzi e tariffe” di Cittadinanzattiva.

Lo studio prende come caso-tipo una famiglia di tre persone con una casa di proprietà di 100 metri quadri: a Belluno, si spendono 168 euro all’anno; meglio solo Potenza, 121, e Udine, 167. A chiudere la classifica, Catania con 504 euro.

Belluno è la città con la tariffa più bassa in Veneto, distaccando nettamente Verona, al nono posto con 193 euro all’anno.

Molto soddisfacente anche il confronto con i dati nazionali – 300 euro di media -, per area geografica – 258 euro la spesa media nel Nord Italia – e su base regionale: in Veneto, si spendono 234 euro all’anno; in Trentino Alto Adige, primatista della classifica tra regioni, 190.

Belluno è uno dei tre capoluoghi italiani, insieme a Pordenone e Trento, a risultare nella “top ten” sia in questa classifica che in quella “Ecosistema Urbano 2019” realizzata da Legambiente in materia di raccolta differenziata.

«C’è grande soddisfazione per essere riusciti a mantenere la tariffa praticamente invariata rispetto allo scorso anno, nonostante l’aumento dei costi e le spese legate alla tempesta Vaia (+ 1 euro/anno per Belluno dal 2018 al 2019, + 7 per la seconda classificata, Udine, + 14 per la quarta, Bolzano), e per riuscire ancora, caso più unico che raro, a coniugare basse tariffe e alta percentuale di differenziata. – spiega il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro – Ottenuti questi ultimi due risultati, la prossima sfida sarà quella del decoro e dei servizi: lavoreremo e investiremo per migliorare ancora l’offerta, come già abbiamo fatto nei mesi scorsi con la sostituzione dei cassonetti del rifiuto secco e come stiamo facendo proprio in questi giorni con la realizzazione delle isole ecologiche interrate in Piazza dei Martiri».

