In via Panoramica a Feltre, il forte vento ha scoperchiato una casa facendo cadere il materiale su due auto che in quel momento transitavano. I conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santa Giustina e i vigili del fuoco.

Scoperchiato anche il tetto dell’Istituto Dal Piaz.

Una pattuglia dei carabinieri di Quero è intervenuta in località Scalon di Vas, per la caduta di alberi sulla carreggiata stradale. Sul posto il personale di Veneto Strade per la rimozione delle piante.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Belluno è stato impegnato in 21 interventi a causa del maltempo. Le squadre sono intervenute soprattutto per liberare le strade dalla caduta di alberi (15 interventi) e per prosciugamenti di abitazioni (6 interventi).