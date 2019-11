“A poco più di un anno dalla tempesta Vaia, una nuova calamità si è abbattuta sul Veneto, e in particolare su Venezia: da sindaco di un comune che ha sofferto il passaggio di Vaia, che ancora oggi ci vede impegnati nelle operazioni di ripristino, esprimo tutta la mia solidarietà al Sindaco di Venezia, a tutti i sindaci del litorale e a

tutti i cittadini per quanto hanno vissuto nelle ultime ore.

Fratelli d’Italia chiederà al Governo di stanziare le risorse per rimediare il prima possibile ai danni causati dal maltempo di questa notte”: così il deputato di Fratelli d’Italia e sindaco di Calalzo di Cadore, Luca De Carlo.

“Quello che io mi chiedo, e che molti cittadini mi stanno chiedendo, è: perché? Come è potuto accadere? Come si sono potuti spendere miliardi in un’opera come il Mose, che doveva evitare queste calamità, e assistere

ancora a queste scene drammatiche? I cittadini vogliono risposte concrete”, continua De Carlo. “Per questo, porteremo i bisogni di Venezia e dei veneziani in Parlamento, per chiedere che vengano stanziate le risorse per sanare i danni causati dall’alta marea e dal maltempo che ha colpito l’intero litorale veneto. Stiamo parlando di un

patrimonio storico, culturale, artistico e turistico unico al mondo, conosciuto in tutto il pianeta; non parliamo solo di Venezia, città meravigliosa e unica, ma di tutte quelle località, da Chioggia a Bibione passando per Jesolo, che sono tra le protagoniste principali dell’economia turistica regionale. Dobbiamo difenderle a tutti i costi, attivando il Mose, ma anche realizzando progetti di tutela delle spiagge e di pulizia dei canali”.