Belluno, 8 novembre 2019 – Questa mattina la strada dal Mas di Sedico a Ponte nelle Alpi sembrava innevata, o “insaponata” con della schiuma. A chiarire il curioso fenomeno è il sindaco di Belluno Jacopo Massaro dalla sua pagina Facebook.

“Quella che vedete nella foto -scrive Massaro – non è neve. In molti stamattina ci hanno chiesto di sapere cosa fosse successo alle nostre nostre strade. Un automezzo ha perso dei tensioattivi per strada (pare tra Mas di Sedico e Ponte nelle Alpi passando per la Cerva e via Vittorio Veneto) e le ha quindi “insaponate”.

Nonostante non risultino particolarmente pericolose, – prosegue Massaro – anche grazie all’azione della pioggia e agli interventi effettuati, è opportuno percorrere le strade con un po’ di attenzione perché potrebbero essere più scivolose del solito.

Arpav e Vigili del Fuoco sono già al lavoro. Il nostro comando di Polizia Locale ha provveduto, grazie alla nostra videosorveglianza e ai “leggitarga intelligenti”, ad individuare e rintracciare l’automezzo, appartenente ad una ditta di Ponte nelle Alpi, che ha effettuato lo sversamento”.